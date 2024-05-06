Audience Input

Direkter Kontakt zu Redaktionsteams und Experten. Quelle: ZDF

Redaktionen können daraus passende Fragen, Feedback oder anderen Input auswählen und diesen in redaktionelle Inhalte und Veröffentlichungen einbeziehen oder mit der Community ins Gespräch gehen, um etwa das Wissen von Expertinnen oder Experten zu liefern. So wird transparent, wie die Community Teil eines Beitrags, Panels, Sendung oder einer Live-Situation wird. Das Ziel ist, echte Interaktion zwischen Redaktion/Expertinnen/Experten und Publikum zu ermöglichen und eine niedrigschwellige Möglichkeit zu schaffen, Fragen zu stellen und einen Beitrag zum Programm zu leisten. So entsteht wahre Sichtbarkeit für die Themen aus der Community. Die Nutzung dieses Features bietet sich besonders bei Q&A-Formaten, Panels, Events oder Schwerpunktwochen an.

Durch den Austausch mit echten Expertinnen und Experten erhalten die Userinnen und User relevante Informationen zu ihren Fragen statt Falschinformationen aus Sozialen Medien oder KI-Halluzinationen. Ihr Input durch das Feature bietet einen echten Mehrwert für Programm und Inhalte und sie erleben Teilhabe, weil sie gehört werden, anstatt Konsumentinnen oder Konsumenten von Inhalten zu sein. Diese kontinuierliche Beteiligung fördert wiederum eine Redaktionskultur, die sich von einem Sender-Empfänger-System zu einem Dialog-System entwickelt, bei dem Redaktion und Community in stetigem Austausch stehen.