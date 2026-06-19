ZDFmitreden bei WISO "Kann das weg?" –Schufa

Die Schufa beeinflusst, ob wir eine Wohnung oder einen Kredit bekommen. Ist das sinnvoll oder ungerecht? Das hat das Wirtschaftsmagazin WISO die ZDFmitreden-Community gefragt.

WISO – Kann das weg? : Schufa Wie viel Macht hat die Schufa? Schufa-Daten beeinflussen, wer Kredite erhält, Verträge abschließen kann und welche finanzielle Freiheit wir haben. Video 16:52

Die Schufa kennt uns gut. Denn oft weiß sie nicht nur über unsere Namen, Anschriften und Geburtsdaten Bescheid, sondern teilweise auch, ob wir unsere Telefonrechnung schon seit längerer Zeit nicht bezahlt haben oder bei einem Kredit in Zahlungsrückstand sind. So soll sie eine Prognose darüber abgeben können, ob wir für Unternehmen, Banken und Vermieter verlässliche Vertragspartner sein werden.

Gleichzeitig ist die Schufa ein Privatunternehmen, das mit unseren Daten Geld verdient. Auch deshalb machte die Schufa im Jahr 2025 mehr als 72 Millionen Euro Gewinn.

Ergibt dieses System so weiter Sinn? Dieser Frage ging das Wirtschaftsmagazin "WISO" nach. In seiner Reihe "Kann das weg?" stellt es regelmäßig althergebrachte Gepflogenheiten der Wirtschaft auf den Prüfstand und bezieht dabei auch die Meinung der ZDFmitreden-Community ein.

Skeptiker und Befürworter halten sich die Waage

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An der Umfrage zur Schufa nahmen 19.976 Mitglieder der ZDFmitreden-Community teil. Einigkeit herrschte unter diesen nicht. So sagten 39 Prozent der Befragten, dass sie die Schufa abschaffen würden, während sich 40 Prozent gegen eine Abschaffung aussprachen. Skeptiker und Befürworter halten sich damit die Waage. Auffällig ist auch, dass ein relativ großer Anteil von 21 Prozent keine klare Meinung zu dieser Frage hat.



WISO und ZDFmitreden hat außerdem interessiert, wie es um eigene Erfahrungen mit dem Schufa-Score steht. Dabei zeigte sich, dass nur etwa jeder Dritte (27 Prozent) seinen eigenen Schufa-Score kennt. Nachteile durch einen schlechten Schufa-Score haben 13 Prozent der Befragten schon einmal am eigenen Leib erlebt.

Stimmen aus der ZDFmitreden-Community

Viele Befragte erklärten ihre Meinung detaillierter und kamen damit auch in der WISO-Sendung zu Wort. So begründete etwa Niels, 30, seine Skepsis: "Die Schufa ist eine Datenkrake, ähnlich Meta oder Google. Nur, dass sie mit ihrem Algorithmus über wichtige Schritte des Lebens mitentscheidet."

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Ähnlich sieht das Miriam, 43: "Es ist nicht wirklich klar, nach welchen Kriterien die Bewertung stattfindet."



Das ZDFmitreden-Mitglied Heiko, 50, hat selbst schon einmal schlechte Erfahrungen mit der Schufa gemacht: "Ich konnte wegen eines falschen Eintrages bei der Schufa mal keinen Kredit und auch keine Wohnung bekommen. Es hat fast drei Jahre gedauert, diesen falschen Eintrag loszuwerden."



Aber auch zahlreiche Befürworter der Schufa meldeten sich zu Wort. So schreibt etwa Sabine, 44, dass sie als Vermieterin selbst nicht auf die Auskunft der Schufa verzichten möchte: "Als Vermieter, der schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht hat, möchte ich vorher schon gerne wissen, ob er seine Miete überhaupt zahlen kann."

Und auch Maximilian, 43, findet: "Eine Art Wirtschaftsauskunft zu haben, ist ja nicht verkehrt. Es dient der Vorselektion. Würde man dies nicht haben, würden die Ausfälle auf die anderen verteilt. Heißt, Produkte werden für alle teurer."

Das sagt die Redaktion

Vielen Dank an alle, die bei unseren Befragungen teilgenommen haben und hoffentlich auch weiterhin teilnehmen werden. Mich freut es sehr, dass so viele gute Anregungen und Hinweise aus der Community kommen, die wir einarbeiten und diskutieren. „ Marcus Niehaves, Redaktionsleiter WISO

Die Befragung fand im Oktober 2024 statt.