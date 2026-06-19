ZDFmitreden bei "Kann das weg?" Private Krankenversicherung

Sind private Krankenversicherungen sinnvoll oder sollten wir sie abschaffen? Dieser Frage ging das Wirtschaftsmagazin WISO nach. Dabei unterstützte die ZDFmitreden-Community.

WISO – Kann das weg? : Private Krankenversicherungen Das Wirtschaftsmagazin WISO stellt regelmäßig althergebrachte deutsche Eigenheiten auf den Prüfstand. Video 16:53

Brauchen wir das noch – oder ist es Zeit für etwas Neues? Die Sendung WISO stellt für ihre Beitragsreihe "Kann das weg?" regelmäßig Eigenheiten im deutschen Wirtschaftssystem auf den Prüfstand. Dabei bezieht es auch die Meinung der ZDFmitreden-Community ein. Diesmal zur privaten Krankenversicherung.

Die private Krankenversicherung (PKV) soll vor allem eine individuelle Absicherung ermöglichen. Die Idee: Wer mehr zahlt, bekommt mehr – zum Beispiel eine Chefarztbehandlung oder ein Ein-Bett-Zimmer im Krankenhaus. Für viele Selbstständige, Beamte und Gutverdienende ist die PKV bis heute attraktiv.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hingegen funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip – gesunde und einkommensstarke Mitglieder finanzieren Schwächere mit. Die GKV sichert so die Versorgung für 90 Prozent der Bevölkerung. Alter und Gesundheitszustand haben keinen Einfluss auf die Beiträge. Anders ist das in der PKV. Dort zahlen ältere Versicherte oft mehr als junge Versicherte.

Deutliche Mehrheit würde private Krankenversicherung abschaffen

Kann die private Krankenversicherung weg – wenn alle auch in der gesetzlichen sein könnten? Diese Frage haben 19.976 Mitglieder der ZDFmitreden-Community beantwortet.



Das Stimmungsbild ist dabei klar: Eine deutliche Mehrheit von 67 Prozent der Befragten würde die private Krankenversicherung tatsächlich abschaffen. Eine Minderheit von 22 Prozent würde sie behalten.



Außerdem glauben 82 Prozent der Befragten, dass gesetzlich Versicherte im Gesundheitssystem benachteiligt werden. Nur 12 Prozent der Befragten sehen das nicht so.

Stimmen aus der ZDFmitreden-Community

Viele Befragte begründeten ihre Meinung. So schrieb etwa Markus, 41: "Wir haben eine Zweiklassengesellschaft, was die medizinische Versorgung angeht, bei der es um den Versichertenstatus und nicht um die Krankheit geht."

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Hauke, 43, sieht das ähnlich: "Wenn die private Krankenversicherung abgeschafft werden würde, wäre mehr Geld im System und es gäbe keine Zweiklassengesellschaft."



Weitere Mitglieder der ZDFmitreden-Community geben zu bedenken, dass das System mitunter auch für privat Versicherte Nachteile haben kann. "Für privat Versicherte kann es im Alter unmöglich werden, die immer höheren Beiträge zu zahlen", meint etwa Julia, 38.



Sven, 39, ist selbst privat versichert und sagt: "Mich nervt der Papierkram und das Risiko, ob die Kosten übernommen werden, statt einfacher Abrechnung per Plastikkarte."

Andere Stimmen machen hingegen auf Vorteile des dualen Systems aufmerksam. So schreibt Ann-Kathrin, 34: "Durch die private Krankenversicherung können Ärzte teure Geräte finanzieren, die dann für gesetzlich Versicherte genutzt werden. Somit profitieren gesetzlich Versicherte indirekt davon."

Und Peer, 49, merkt an: "Die Konkurrenz durch PKV stellt einen Anreiz dar, die Leistungen in der PKV zu verbessern oder wenigstens nicht zu verschlechtern."

Das sagt die Redaktion

Die vielen Kommentare aus der ZDFmitreden-Community sind für die Redaktion sehr wertvoll. So werden Statistiken und Stimmungsbilder lebendig. Es sind auch immer wieder kurze Videostatements dabei, die wir besonders gerne einsetzen. „ Marcus Niehaves, Redaktionsleiter WISO

Die Befragung fand im Oktober 2024 statt.