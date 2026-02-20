Die private Krankenversicherung (PKV) sollte ursprünglich Wahlfreiheit, besseren Service und individuelle Absicherung ermöglichen. Die Idee: Wer mehr zahlt, bekommt mehr – schnellere Arzttermine, Chefarztbehandlung, freie Arztwahl. Für viele Selbstständige, Beamte und Gutverdienende ist die PKV bis heute attraktiv. Doch die Debatte bleibt: Brauchen wir dieses Duale Gesundheitssystem wirklich?

Solidaritätsprinzip bei gesetzlichen Krankenkassen

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) trägt den Grundschutz für die Mehrheit der Bevölkerung. Sie funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip – gesunde und einkommensstarke Mitglieder finanzieren Schwächere mit. Arzttermine, Medikamente, Krankenhausaufenthalte: all das ist abgesichert. In der PKV dagegen bestimmen Alter, Gesundheitszustand und Tarif über die Beiträge. Wer jung und gesund ist, spart. Wer älter oder krank wird, zahlt mehr.

Es stellt sich die Frage: Kann die PKV weg – wenn alle auch in der GKV sein könnten? Ein gemeinsames Gesundheitssystem für alle – klingt nach Fairness. In unserer ZDFmitreden-Community sagen manche: „Ja, gleiche Bedingungen für alle würden die Versorgung gerechter machen.“ Andere wiederum glauben, dass ohne Wettbewerb zwischen GKV und PKV die Qualität sinken könnte. Doch stimmt das wirklich?

Private Krankenversicherung: Relikt mit sozialer Schieflage?

Das duale System ist in einer Zeit entstanden, in der private Vorsorge ein Privileg war. Heute wirkt es oft wie ein Relikt – mit sozialer Schieflage. Damit das System zukunftsfähig bleibt, braucht es Reformen: mehr Transparenz bei Kosten, gerechtere Finanzierung und eine bessere Verzahnung beider Systeme. Gesundheit sollte nicht davon abhängen, wer welchen Vertrag unterschreibt.