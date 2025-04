ZDFmitreden: "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Worum geht’s?

So viele Leute schauen die Sendung

36 Prozent der Befragten haben die Sendung im letzten Jahr nie geschaut. Bei der Nachfrage nach den Gründen wurde hauptsächlich genannt, dass diese Personen sowieso kaum Fernsehen schauen (27 Prozent), das Interesse über die Zeit an der Sendung verloren haben (25 Prozent), sie zu düster oder bedrückend finden (23 Prozent) oder sich einfach nicht für das Thema interessieren (21 Prozent). Stattdessen würde etwa ein Drittel dieser "Nicht-Zuschauer" Sendungen mit fiktiven (also ausgedachten) Kriminalfällen bevorzugen (32 Prozent).

Spannung, Spannung, Spannung

Das gefällt der ZDFmitreden-Community

Hinweise abgeben

63 Prozent der Befragten gaben an, am liebsten telefonisch Hinweise während der Live-Sendung abgeben zu wollen, wenn sie welche hätten. Mehrere Personen könnten sich dies auch via E-Mail (40 Prozent) oder einem Messenger wie WhatsApp vorstellen (28 Prozent). Aber egal, wie die Hinweise übermittelt werden, hier sind sich die Meisten einig: Es ist wichtig, diese anonym abgeben zu können (60 Prozent).

Fast alle Befragten waren daran interessiert, zu erfahren, welche Hinweise von Zuschauerinnen und Zuschauern während der Sendung eingehen und welchen Einfluss sie auf die Ermittlungen haben (92 Prozent). Am liebsten würden sie solche Updates über eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf der ZDF-Website (38 Prozent), über das ZDF-Programm noch am späten Abend (34 Prozent) oder sogar über einen Live-Ticker im ZDF-Webangebot (31 Prozent) erhalten.

Wie war die letzte Sendung?

Am 26. März 2025 beschäftigte sich "Aktenzeichen XY… Ungelöst" mit dem Fall einer spurlos verschwundenen Frau, einem Überfall in einer Apotheke, einer Frauenleiche im See und einem Tankstellen-Raub. Fast alle Befragten, die die Episode vom 26. März gesehen haben, hat sie auch gefallen (94 Prozent). 62 Prozent gaben außerdem an, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ihrem Umfeld darüber zu sprechen.