ZDFmitreden: "Bares für Rares"

Seit 13 Jahren begeistert die Trödelshow mit Horst Lichter ihre Fans. Was die Zuschauenden besonders schätzen und wie das neue Studiodesign ankommt, hat ZDFmitreden nachgefragt.

Drei Viertel der Befragten haben in den letzten 12 Monaten die ZDF-Sendung “Bares für Rares” geschaut. Der Moderator Horst Lichter führt durch die Sendung. Quelle: ZDF

"Bares für Rares" mit Moderator Horst Lichter – das gehört zu den Klassikern des ZDF. In jeder Folge bringen Menschen Erbstücke und andere Raritäten ins Studio, denn dort zeigt sich, was ihre besonderen Stücke wirklich wert sind. Expertinnen und Experten erklären die Herkunft, das Alter und den Wert der Objekte, bevor die Besitzer bei der Händlerrunde versuchen, den bestmöglichen Erlös zu erzielen.

ZDFmitreden wollte wissen, welche Elemente der Sendung besonders gut ankommen und was dem Publikum wichtig ist. Außerdem wurde Feedback zum neuen Studio-Design abgefragt. Die Ergebnisse waren auch für die Markt- und Werbeforschung des ZDF interessant, die sie dem derzeitigen Sponsoringpartner eBay präsentiert hat. An der Umfrage haben 23.650 Mitglieder der ZDFmitreden-Community teilgenommen.

Große Fangemeinschaft

Die Ergebnisse zeigen, dass die Sendung äußerst bekannt ist: 99 Prozent der Befragten kennen die Sendung. Ein großer Teil schaut sich die Sendung sogar regelmäßig an. Insgesamt 75 Prozent der Community hatten in den letzten 12 Monaten mindestens eine Folge von "Bares für Rares" geschaut. 26 Prozent sogar mindestens einmal in der Woche.

Show : Bares für Rares Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: Horst Lichters Tröde-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller und Garage schätzen lassen – und mit Glück verkaufen.

Was dem Publikum gefällt

Die Teilnehmenden haben ZDFmitreden erklärt, aus welchen Gründen sie die Sendung anschauen. Am häufigsten nennen die Befragten dabei, dass sie die Expertise und Hintergrund-Infos mögen. Das sagen 63 Prozent.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Ein weiterer wichtiger Grund, den 53 Prozent der Befragten nennen, ist, dass sie die Unterhaltung mögen und bei der Sendung gut abschalten können. Für 47 Prozent sind die Geschichten hinter den Objekten ein Grund, einzuschalten. Auch die Spannung während der Preis-Verhandlungen (38 Prozent) und ein generelles Interesse an Antiquitäten (32 Prozent) spielen eine Rolle.



Der beliebteste Teil der Sendung ist die Bewertung der Sammlerstücke durch die Fachleute. 33 Prozent der Befragten geben an, dass sie diesen Abschnitt der Sendung am liebsten mögen. Für 15 Prozent ist hingegen die Verhandlung im Händlerraum der liebste Teil einer Folge.

Ein kleinerer Teil (9 Prozent) schätzt das Gespräch mit Horst Lichter, in dem er die Gäste vorstellt, die ihr Sammlerstück mitgebracht haben. Etwa ein Drittel der Befragten (32 Prozent) sagte hingegen, dass ihm verschiedene Teile der Sendung gleich gut gefielen.

Neues Studio wird positiv aufgenommen

Im vergangenen Jahr wurde das Studio von "Bares für Rares" rundum erneuert. Die Sendung wird weiterhin im Walzwerk in Pulheim gedreht, einem Industriedenkmal in der Nähe von Köln. Dort hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder etwas an der Deko geändert, aber zuletzt wurde der Händlerraum komplett umgebaut und öffnet sich nun zu einem immergrünen Innenhof. Auch neu: ein moderneres Kamerasystem und die Beleuchtung.

Von den Befragten werden die Veränderungen im Studio positiv aufgenommen. Eine große Mehrheit von insgesamt 80 Prozent sagt, ihnen gefalle das neue Studio-Design (sehr/eher) gut.

Das sagt die Redaktion

"Wie würde es unser Moderator Horst Lichter formulieren: 'Du kannst den Menschen nicht hinter die Stirn gucken.' Insofern freuen wir uns als Redaktion über den Einblick in die Gedanken unserer Zuschauer. Wenn es darum geht, die Sendung kontinuierlich zu verbessern und sie auch nach all den Jahren attraktiv zu gestalten, ist das Feedback der ZDFmitreden-Community eine Goldgrube. Vielen Dank!"

Ulf Puntschuh, Hauptredaktion Show beim ZDF

"Das Feedback der ZDFmitreden-Community hat für uns großen Wert, weil es uns gezeigt hat, welche Wirkung die Sendung 'Bares für Rares' entfalten kann. Diese Rückmeldungen waren sowohl für uns als auch für unseren Sponsoringpartner ebay wichtig, um nachzuvollziehen, wie gut das Format angenommen wird. Gleichzeitig helfen die Ergebnisse dem Partner eBay bei der Einschätzung, ob das Sponsoring weitergeführt werden soll. Für all das möchten wir den Teilnehmenden herzlich danken."

Nicole Hein, Markt- und Werbeforschung ZDF Werbefernsehen GmbH

Die Befragung fand im Februar 2026 statt.