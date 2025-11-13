ZDFmitreden: Diskussionsrunde zur Wehrpflicht

"ZDF spezial" berichtet, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Gespräche mit Gästen ordnen die Themen dabei ein. Wir haben getestet, wie eine Diskussionsrunde zur Wehrpflicht ankam.

Der Sturz von Nicolas Maduro, die Wahl des neuen Papstes in Rom oder eine Feier zum 70. Jubiläum der Bundeswehr – die Sondersendungen von "ZDF spezial" berichten immer dann, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Die Sendung will dabei brandaktuell sein und gleichzeitig die Hintergründe der Ereignisse erklären.

Es sind Themen, die auch junge Menschen betreffen, nur fühlen diese sich oft zu wenig gehört. Deshalb hat das Team von "ZDF spezial" eine Diskussionsrunde zum Thema Wehrdienst initiiert, anlässlich des 70. Jahrestags der Bundeswehr. Wie interessant das Publikum diese Diskussionsrunden findet, und wie gut die Mischung der Gäste ankommt, hat ZDFmitreden nun erhoben. Etwa 17.000 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.

So kam die Diskussionsrunde an

ZDFmitreden hat den Befragten einen Video-Ausschnitt aus einer "ZDF spezial"-Sendung gezeigt. Der Ausschnitt stammt aus einer "ZDF spezial"-Sendung zur Bundeswehr. In dem gezeigten Ausschnitt diskutieren vier Gäste und die Moderatorin Shakuntala Banerjee über eine mögliche Wehrpflicht. Die ganze Sendung ist hier im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.



Nachdem sie das Video angesehen hatten, teilten die Befragten mit, wie gut ihnen die Diskussion gefallen hat. Die allgemeine Bewertung fiel positiv aus: 66 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der gezeigte Ausschnitt (sehr/eher) gut gefallen hat. 30 Prozent der Befragten gefiel das Video (eher/gar) nicht gut.

Sehr gut wurde auch die Verständlichkeit der Diskussion bewertet. Eine große Mehrheit von 85 Prozent fanden (voll und ganz/eher), dass der Inhalt des gezeigten Videos gut verständlich war.

Meinungsspektrum

Ein weiterer Punkt, der ZDFmitreden interessiert hat, war die Mischung der Gäste: Empfindet das Publikum die Zusammenstellung der verschiedenen Meinungen als ausgewogen? Oder gibt es Verbesserungspotential?

Eine Mehrheit der Befragten (64 Prozent) sagte, dass sie die Auswahl der Gäste (voll und ganz/eher) passend fand. Gleichzeitig fanden aber auch 52 Prozent (voll und ganz/eher), dass die Vielfalt der vertretenen Meinungen noch größer hätte sein können. Viele der Befragten erklärten in einem kleinen Text genauer, welche Perspektive sie vermisst haben. Die Antworten liegen der "ZDF spezial"-Redaktion vor, um die Anonymität zu wahren, werden diese hier jedoch nicht zitiert.

Die Moderation der ZDFspezial-Talkrunde durch Shakutala Banerjee kam bei den Befragten gut an: 78 Prozent bewerteten sie positiv. Quelle: ZDF/Jens Koch

Shakuntala Banerjee überzeugt

Sehr positiv bewerteten die Befragten die Leitung des Gesprächs durch die "ZDF spezial"-Moderatorin Shakuntala Banerjee. Eine große Mehrheit von 78 Prozent der Befragten fanden, dass die Talkrunde von ihr (sehr/eher) gut moderiert wurde.

Das sagt die Redaktion

Braucht Deutschland einen Wehrdienst? Die Frage wird derzeit überall diskutiert, doch häufig fehlen dabei junge Menschen. Deshalb haben wir mit vier jungen Männern und Frauen gesprochen, unter anderem über die Frage: Würden Sie Deutschland mit der Waffe verteidigen? „ Shakuntala Banerjee, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Die Befragung fand im Januar 2026 statt.