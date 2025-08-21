ZDFmitreden: "Durch die Nacht mit ..."

Die ZDF-Reihe "Durch die Nacht mit …" lief lange auf ARTE. Wir fragten die ZDFmitreden-Community: Soll sie ein Comeback feiern – und wie könnte das aussehen?

Comeback von "Durch die Nacht mit ..."?

Die Sendung "Durch die Nacht mit ..." nimmt für so manchen einen festen Platz in der Geschichte des deutschen Fernsehens ein. Gespräche zwischen Christoph Schlingensief und Michel Friedmann oder Franka Potente und John Carpenter sind vielen Zuschauenden bis heute im Gedächtnis geblieben. Das Konzept des Formats ist simpel: Zwei Personen des öffentlichen Lebens treffen aufeinander und verbringen eine Nacht zusammen. Sie schlendern durch die Gassen ihrer Heimatstadt oder lernen sich in der Lieblingskneipe kennen. Es sind die Gäste, die diesem Format Tiefe verleihen. Gespräche über ihre Vergangenheit, über die Gesellschaft, über die Zukunft – die Themen der Sendung sind so vielfältig wie die Gäste selbst.

Aktuell werden keine neuen Folgen von "Durch die Nacht mit ..." ausgestrahlt – doch das könnte sich ändern. Wir haben die ZDFmitreden-Community unter anderem gefragt: Welche Gäste sind für weitere Folgen von Interesse? Welche Expertise und Hintergründe sollten sie mitbringen? Und wie sieht für euch eine gelungene Folge von "Durch die Nacht mit ..." aus? 18.504 Menschen teilten ihre Meinung mit uns.

Das interessiert die Community

Für 52 Prozent der Teilnehmenden wären die Gesprächsthemen der Gäste der wichtigste Grund, die Sendung anzuschauen. Des Weiteren gaben rund die Hälfte der Teilnehmenden an, neugierig auf die Dynamik zwischen den beiden Gästen zu sein, beziehungsweise mehr über die jeweiligen prominenten Personen erfahren zu wollen.

Dein ZDF : Weitere Umfrageergebnisse

Ein weiterer Faktor, der bei 42 Prozent der Befragten das Interesse an dem Format steigert, sind die wechselnden Schauplätze, die in den einzelnen Folgen vorgestellt werden. Im Rahmen der Sendung begeben sich die Gäste an verschiedene Orte, die für einen der beiden von persönlicher Bedeutung sind. Dabei führt eine prominente Person die andere durch seine beziehungsweise ihre Heimatstadt und gewährt persönliche Einblicke, teilt intime Geschichten. Die unterschiedlichen Schauplätze sorgen für Abwechslung und schaffen eine authentische Atmosphäre, die das Publikum fesselt.



Thematisch interessieren sich die meisten der Befragten für Gäste aus dem Bereich Gesellschaft, Politik und Aktivismus (58 Prozent). Vor allem Teilnehmende im Alter von 16 bis 35 Jahren äußern zu mehr als 70 Prozent ein ausgeprägtes Interesse an gesellschaftlich relevanten Gästen. Weitere insgesamt gefragte Personen sind solche aus den Bereichen Musik (50 Prozent), und Film (51 Prozent).

Präferierte Gäste und Konstellationen

Wir haben die Community darüber hinaus nach konkreten Persönlichkeiten gefragt, die sie sich in der Sendung wünschen würden. Die Antworten sind vielfältig: Die Befragten nennen Personen, die aus Politik, Kultur, Wissenschaft oder Unterhaltung kommen. Viele sprechen sich bei der Gästeauswähl zudem für mehr Diversität aus – etwa in punkto Herkunft, Geschlecht, Sexualität oder Alter. Weniger beliebt sind kontrovers geltende Persönlichkeiten oder Reality-TV-Stars. Insgesamt kristallisiert sich aus den Stimmen der Befragten der allgemeine Wunsch nach einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Gästeauswahl heraus.

Der Bekanntheitsgrad der Gäste ist für die Mehrheit der Befragten weniger entscheidend, wenn es darum geht, die Sendung zu schauen. 66 Prozent der Teilnehmenden geben an, dass es ausreichend sei, wenn ihnen nur eine der beiden Personen bekannt ist. Auch weniger prominente Gäste und Alltagsmenschen mit außergewöhnlichen Geschichten finden in der Community großen Anklang. Was die Zusammensetzung der Gäste betrifft, bevorzugen 74 Prozent der Befragten eine Konstellation aus zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. 71 Prozent finden Begegnungen besonders spannend, bei denen die Gäste aus verschiedenen Lebensbereichen stammen.

Wunsch nach Authentizität

Hinsichtlich der generellen Gestaltung der Sendung spricht sich eine deutliche Mehrheit der Befragten (70 Prozent) für eine authentische Atmosphäre aus: Gespräche sollen möglichst echt und ungefiltert anmuten. Dieser Wunsch nach Authentizität schlägt sich auch in der Präferenz der Befragten (47 Prozent) nach einer zurückhaltenden, beobachtenden Kameraführung nieder. Außerdem ist die visuelle Hochwertigkeit der Sendung – vor allem für Teilnehmende jüngeren Alters – relevant.

39 Prozent der Befragten sprechen sich darüber hinaus auch für sprachliche Authentizität aus: So wünschen sie sich im Falle internationaler Gäste, dass die Originalsprache beibehalten und Sprechanteile lediglich mit deutschen Untertiteln versehen werden. Auf der anderen Seite erklären jedoch 44 Prozent der Befragten, eine deutsche Synchronfassung zu bevorzugen.

Wir freuen uns über das spannende Feedback der Community. Insbesondere das große Interesse an authentischen Gesprächssituationen zwischen zwei prominenten Menschen und die überwiegend positiven Rückmeldungen zum Konzept von "Durch die Nacht ..." ermutigen uns, die Neuauflage des Formates verstärkt zu prüfen. Die große Bandbreite an Antworten und Ideen für neue Gäste werden uns bei der weiteren Entwicklung inspirieren. „ Subkoordinatorin Kultur/Musik ZDF/ARTE Rebecca Gross

Die Befragung fand im Juli 2025 statt.