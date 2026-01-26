ZDFmitreden: Sendung zum Thema Europa

Das ZDF plant eine neue Sendung zum Thema Europa. Welche Wünsche sie an die neue Sendung hat, teilte die ZDFmitreden-Community in einer Umfrage.

Der Einfluss der EU in der Welt – dieses Thema interessiert die ZDFmitreden-Community am stärksten. Von den Befragten finden es 46 Prozent besonders interessant. Quelle: colourbox.de

Das ZDF plant derzeit eine neue Sendung zum Thema Europa. Für ZDFmitreden war das ein Anlass, nachzufragen: Welche Themen rund um Europa interessieren besonders viele Menschen? Und was sind die Wünsche an das neue Format? Die Ergebnisse sollen in die Entwicklung der neuen Sendung einfließen.

An der Umfrage haben 20.237 Mitglieder der ZDFmitreden-Community teilgenommen.

Dabei zeigt sich: Wenn es um das Thema Europa geht, gibt es ein großes Interesse daran, Fakten vermittelt zu bekommen, aber auch an inspirierenden Geschichten und persönlichen Perspektiven.

Den eigenen Horizont erweitern

Die Befragten teilten, was ihnen bei einer Sendung zum Thema Europa wichtig ist. Den ersten Platz erreicht dabei der Aspekt "Neues Lernen". Die Darstellung fremder Lebensrealitäten, um den eigenen Horizont zu erweitern, findet eine große Mehrheit von 89 Prozent der Befragten sehr wichtig oder eher wichtig.

Fast ebenso wichtig finden die Befragten den Aspekt "Inspiration". Zu erfahren, welchen Herausforderungen andere Menschen in Europa begegnen und welche Strategien sie anwenden, um Probleme zu lösen, ist 88 Prozent der Befragten sehr wichtig oder eher wichtig.

Die "Darstellung kultureller Vielfalt" empfinden 85 Prozent der Befragten als einen sehr wichtigen oder eher wichtigen Aspekt für eine Sendung zum Thema Europa. Ein möglichst umfassendes Bild verschiedener Kulturen, ihrer Werte und Überzeugungen abzubilden, ist damit ebenso ein zentraler Wunsch.

Identifikation ja, Alltagsflucht nein

Der Aspekt "Identifikation" wird ebenfalls von einer großen Mehrheit (74 Prozent) der Befragten als sehr wichtig oder eher wichtig empfunden. Das Interesse an Geschichten von Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, ist also groß, wenn es um das Thema Europa geht.

Keine zentrale Rolle spielt hingegen der Aspekt "Emotionen" für die Befragten, wenn es um eine Sendung zum Thema Europa geht. Geschichten, die unter die Haut gehen, bewertete zwar noch etwa die Hälfte der Befragten (55 Prozent) als sehr wichtig oder eher wichtig. Damit liegt der Wunsch nach Emotionen aber schon auf dem vorletzten Platz. Eher unwichtig oder gar nicht wichtig empfinden diesen Aspekt 42 Prozent der Befragten.



Die geringste Priorität hat für die Befragten der Aspekt "Alltagsflucht", wenn es um eine Sendung zum Thema Europa geht. Geschichten, die es ermöglichen, dem Alltag zu entfliehen, empfinden 47 Prozent der Befragten als sehr wichtig oder eher wichtig. 49 Prozent der Befragten sehen das anders.

Europas Einfluss in der Welt

Im Hinblick auf konkrete Themen, die im Rahmen der neuen Sendung behandelt werden sollen, zeigten die Befragten ebenso klare Prioritäten. Die Interessen der Befragten scheinen sich dabei stark auf die aktuellen Herausforderungen zu beziehen, mit denen Europa konfrontiert ist.

Das Top-Thema für die Befragten ist der Einfluss der Europäischen Union in der Welt, woran 46 Prozent der Teilnehmer ein besonders großes Interesse haben.



Auch die Themen Umwelt und Klimawandel sind für viele Befragte besonders interessant. 45 Prozent der Befragten äußerten daran ein besonders großes Interesse. Darüber hinaus spielt die wirtschaftliche Lage in Europa (38 Prozent), gefolgt von Fragen zur Energieversorgung (27 Prozent) sowie Einwanderung (25 Prozent), eine wichtige Rolle in den Augen der Befragten.

An den Themen "Renten" (17 Prozent), "Steuern" (10 Prozent) und "Arbeitslosigkeit" (5 Prozent) gibt es im Zusammenhang mit Europa hingegen ein eher geringes Interesse.

Die Redaktion hat sich über die große Zahl an Teilnehmenden gefreut. Es ist motivierend zu sehen, dass für Europa ein solches Interesse besteht und wie vielfältig und konkret die Themen sind, die die Zuschauenden in ihrem Alltag interessieren. „ Renée Barbara Severin, Redaktion Europa

Die Erkenntnisse der Befragung fließen in die Formatentwicklung der Redaktion Europa ein. Die entwickelten Dokumentationen sollen 2027 veröffentlicht werden.

Die Befragung fand im November 2025 statt.