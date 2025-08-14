ZDFmitreden: Fußballberichterstattung – Was sagt ihr?

Nachträgliche Fußballberichterstattungen und Zusammenfassungen der Spiele sind omnipräsent. Wie steht die ZDFmitreden-Community zu dieser Form? Wir haben 24.754 Personen befragt.

84 Prozent der Befragten, die Fußball oder andere Ballsportarten als Zuschauende verfolgen, sehen sich zumindest gelegentlich Zusammenfassungen an. Quelle: ZDF

Wir fragen die ZDFmitreden-Community

Im Rahmen dieser Umfrage wollten wir von der ZDFmitreden-Community wissen, welche Erwartungen sie an die Fußballberichterstattung hat und welche sportbezogenen Themen ihrer Meinung nach stärker in den Medien vertreten sein sollten. Wir haben 24.754 Personen befragt.

Fußballberichterstattung: Bevorzugte Kanäle der Community

Zunächst wollten wir von der Community wissen, auf welchen Kanälen Fußballberichterstattungen bevorzugt rezipiert werden. 84 Prozent der Befragten, die Fußball oder andere Ballsportarten als Zuschauende verfolgen, sehen sich zumindest gelegentlich Zusammenfassungen an. In allen Altersstufen ist das laufende Fernsehprogramm dabei der wichtigste Nutzungskanal (82 Prozent). Männer nutzen zusätzlich häufig alternative Kanäle wie die Streaming-Angebote der Fernsehsender (39 Prozent), YouTube (32 Prozent) oder Sport-Apps (17 Prozent).

Darauf legt die Community wert: Kurz, kompakt und auf den Punkt

Bei Fußball-Zusammenfassungen gaben die Befragten unterschiedliche Aspekte als ihren wichtigsten Einschaltgrund an: 39 Prozent schauen sich die Berichterstattung nachträglich an, um die Highlights eines Spiels zu sehen. Für 23 Prozent steht eine schnelle, prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Informationen im Vordergrund. 14 Prozent interessiert vor allem das Endergebnis. 31 Prozent der Befragten geben an, Fußball-Zusammenfassungen am gleichen Abend bzw. nur von wichtigen Spielen (24 Prozent) sehen zu wollen. Vor allem Frauen bevorzugen eine kompakte und zeitnahe Berichterstattung – rund 47 Prozent der Nutzerinnen wünschen sich einen "schnellen Überblick in kurzer Zeit".

Für die Mehrheit der Community liegt die ideale Länge einer Fußball-Zusammenfassung zwischen drei und zehn Minuten. Nur ein Prozent wünscht sich Beiträge unter einer Minute. Auch hier zeigt sich ein geschlechtsspezifischer Unterschied: Frauen bevorzugen tendenziell kürzere Zusammenfassungen – 17 Prozent von ihnen favorisieren eine Dauer von ein bis drei Minuten, bei den Männern sind es lediglich 9 Prozent. Fast jeder vierte Befragte findet außerdem, dass die Länge einer Berichterstattung von dem jeweiligen Spiel abhängen sollte.

Merkmale einer gelungenen Berichterstattung

Auf die Frage, was eine gelungene Fußball-Berichterstattung ausmacht, nannte die Community mehrere zentrale Aspekte: Für 69 Prozent ist es besonders wichtig, dass alle Tore in der Zusammenfassung gezeigt werden. 62 Prozent legen Wert auf eine chronologische Darstellung des Spielverlaufs, 39 Prozent wünschen sich eine kompakte Aufbereitung, die in kurzer Zeit einen schnellen Überblick bietet. Emotionale Höhepunkte wie Jubelszenen oder spannende Wendungen möchten 34 Prozent der Befragten sehen.

Hinsichtlich der Frage, wie die Rolle des Kommentators bei einer nachträglichen Berichterstattung gestaltet werden soll, sind die Befragten geteilter Meinung: 41 Prozent bevorzugen die Original-Kommentare aus der Live-Übertragung, 21 Prozent wünschen sich nachträglich eingesprochene Kommentare. 36 Prozent der Befragten haben diesbezüglich keine klare Präferenz.

Das sagt die "sportstudio"-Redaktion:

"Vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen zu unserer Umfrage – euer Feedback ist uns sehr wichtig! Wir möchten Inhalte schaffen, die viele Menschen erreichen und bewegen. Deshalb war es für uns spannend zu sehen, was euch gefällt, was euch fehlt – und wo wir besser werden können.

Unsere Kanäle sprechen aktuell vor allem ein männliches Publikum an. Das wollen wir ändern: Künftig möchten wir gezielter auch für unsere weibliche Community Inhalte machen, die relevant und spannend sind.

Auch bei unseren Fußball-Zusammenfassungen nehmen wir eure Hinweise ernst – und arbeiten daran, sie noch attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten.