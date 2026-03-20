Doku-Serie zu Unternehmen: "Greenwashed?"

Viele Unternehmen versprechen heute Nachhaltigkeit – aber halten sie sich auch daran? Dem geht die Doku-Serie "Greenwashed" nach. Die ZDFmitreden-Community hat die Sendung bewertet.

Greenwashed? Was ist eine gute Idee und was ist Greenwashing? Die Doku-Serie mit Sherif Rizkallah.

Vom schwedischen Möbelhaus IKEA bis zum Sportartikelhersteller Decathlon: Auch große Unternehmen werben mittlerweile mit dem Versprechen, nachhaltig zu sein. Doch welche Unternehmen halten diese Versprechen auch? Und wer will sich nur ein grünes Image geben, ohne wirklich etwas für die Umwelt zu tun? Diesen Fragen geht die Doku-Serie “Greenwashed?” im ZDF nach.

Der Titel der Doku-Serie spielt auf den Begriff "Greenwashing" an, der verwendet wird, wenn etwas weniger nachhaltig ist, als es behauptet zu sein. In jeder Folge wird kritisch hinter die Kulissen eines großen Unternehmens geschaut und geprüft, welchen Nachhaltigkeitsversprechen wirklich zu trauen ist.

Die ZDFmitreden-Community hat bewertet, wie die Serie bei ihr ankommt und worauf bei dem Thema aus ihrer Sicht besonders geachtet werden sollte. 11.513 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen.

Befragte blicken kritisch auf Unternehmen

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Grundsätzlich sind die Befragten skeptisch, wenn Unternehmen versprechen, nachhaltig zu handeln. So geht eine deutliche Mehrheit von 74 Prozent (voll und ganz/eher) davon aus, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsversprechen nicht ehrlich umsetzen würden. Ein deutlich kleinerer Teil von 14 Prozent traut den Versprechen der Unternehmen.



Diese Skepsis spiegelt sich auch in den Erwartungen an die Doku-Serie "Greenwashed". Auf die Frage, welche Aspekte der Doku-Serie aus ihrer Sicht am wichtigsten sind, antwortete über die Hälfte der Befragten (63 Prozent) "deutlich anklagen und Missstände klar aufzeigen". Auch "Unternehmen in die Verantwortung ziehen" erhielt hohe Zustimmungswerte.

Positive wie negative Ergebnisse zeigen

Dennoch legen die Befragten großen Wert auf Objektivität. Denn die allermeisten Befragten (89 Prozent) wünschen sich, dass "Greenwashed?" sowohl positive als auch negative Rechercheergebnisse präsentiert.

Ebenso wurden "Umstände kritisch analysieren" (72 Prozent), "Fakten verständlich erklären" (71 Prozent) und "informieren" (71 Prozent) von den Befragten als sehr wichtig für die Doku-Serie bewertet. Der Unterhaltungsfaktor war hingegen keine Priorität der Befragten. Nur 18 Prozent bewerteten "unterhalten" als besonders wichtig, wobei den jüngeren Befragten dieser Punkt etwas wichtiger war als den älteren Befragten.

Uneinig waren die Befragten, als es um die Frage ging, ob der Moderator der Sendung, Sherif Rizkallah, durchweg sachlich und emotional distanziert bleiben solle oder ob er aus Sicht der Befragten auch seine persönliche Meinung einbringen solle. Bei der Frage legte rund die Hälfte der Befragten (50 Prozent) Wert auf Sachlichkeit, während die andere Hälfte (48 Prozent) dem weniger Bedeutung beimaß.

Doku-Serie schnitt gut ab

Den Befragten wurden auch mehrere kurze Video-Ausschnitte aus "Greenwashed" gezeigt, um ihnen ein Bild von der Sendung zu vermitteln. Anschließend gaben die Befragten Bewertungen zu den Video-Ausschnitten ab.

Dabei schnitt die Doku-Serie sehr gut ab. So sagten 76 Prozent der Befragten, dass sie den Ausschnitt über das Unternehmen Decathlon, das in der Umfrage gezeigt wurde, als sehr hilfreich oder eher hilfreich empfanden, um sich ein Bild vom Unternehmen zu machen.

78 Prozent der Befragten fanden, dass die Doku-Serie "Greenwashed" zum Nachdenken über das eigene Konsumverhalten anregt. Eine deutliche Mehrheit der Befragten von 75 Prozent sagte außerdem, dass ihnen die gezeigten Video-Ausschnitte Lust auf mehr gemacht hätten.

Titel weckt Interesse

Auch der Titel "Greenwashed?" weckt Interesse. Insgesamt 70 Prozent der Befragten fühlen sich von dem Titel (sehr/eher) angesprochen. Die Befragten finden außerdem, dass er gut zu der Doku-Serie passt: Mit 78 Prozent gab eine große Mehrheit am Ende der Umfrage an, dass der Titel ihrer Meinung nach (sehr/eher) gut zu den Videoausschnitten passt, die sie aus der Serie gezeigt bekommen haben.

Das sagt die Redaktion

Wir haben uns über das rege Engagement der ZDFmitreden-Community sehr gefreut. Es hilft uns als Redaktion von 'Greenwashed?' total, die Erwartungen, Wünsche und Meinungen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu kennen, um die Doku-Reihe weiter zu verbessern. „ Carsten Meyer, Redaktion Umwelt- und Wirtschaftsdokumentationen

Für die Redaktion sei das ganz überwiegend positive Feedback sehr erfreulich gewesen, so Carsten Meyer weiter. Noch wichtiger für weitere “Greenwashed?”-Folgen seien aber die vielen Anregungen der Teilnehmenden gewesen. Beispielsweise hatten mehrere Befragte in ihren Anmerkungen zur Doku-Serie geschrieben, dass sie sich eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Unternehmen wünschen. Dazu sagt Carsten Meyer: "Das unterstreicht für uns als Redaktion noch einmal, nicht nur die negativen Aspekte eines Unternehmens herauszupicken, sondern einzuordnen und auch zu benennen, wenn die Firma etwas gut macht."

Die Befragung fand im Februar 2026 statt.