ZDFmitreden: "ZDFheute live"

Seit September 2020 bietet " ZDFheute live " exklusive Livestreams online in der ZDFMediathek, ZDFheute App und über Social Media. Aktuelle Themen, Berichterstattungen vor Ort sowie Antworten auf Fragen und Kommentare finden in den Sendungen Platz. " ZDFheute live " lädt somit ein, gemeinsam in den Livestreams über wichtige Themen zu diskutieren.Wir haben die ZDFmitreden-Community gefragt, ob sie die Sendung kennt, wie sie ihr gefällt und ob sie an den Live-Diskussionen teilnimmt.