Umfrageergebnisse:heute journal

Das "heute journal” erklärt jeden Abend die Hintergründe aktueller Ereignisse. In einer Umfrage hat die ZDFmitreden-Community geteilt, welche Wünsche sie an die Sendung hat.

Christian Sievers, Marietta Slomka Quelle: ZDF/Klaus Weddig/[M] Meike Wittenstein

Das "heute journal" im ZDF analysiert jeden Abend die wichtigsten Ereignisse des Tages. Ob aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft – die Sendung ordnet ein, was in Deutschland und der Welt aktuell relevant ist. Neben Berichten von ZDF-Reportern bindet das Moderatorenteam aus Marietta Slomka, Christian Sievers sowie Anne Gellinek und Dunja Hayali auch Interviews mit Fachleuten, Politikerinnen und Politikern ein, um den Zuschauenden ein umfassendes Bild der Lage zu vermitteln.

Dein ZDF : heute journal

ZDFmitreden hat in einer Umfrage erhoben, wie die Sendung beim Publikum ankommt – und von welchen Themen es sich im "heute journal" mehr wünscht. Rund 21.000 Mitglieder der ZDFmitreden-Community haben teilgenommen.

Deutliche Mehrheit fühlt sich gut informiert

Diejenigen Befragten, die das "heute journal" kennen und nutzen, bekamen in der Umfrage die Gelegenheit, verschiedene Aspekte der Sendung zu bewerten. Das wichtigste Ergebnis dabei: Eine große Mehrheit von 81 Prozent der Befragten gab an, dass sie sich durch das "heute journal" (voll und ganz/eher) gut informiert fühlt.

Auch in weiteren Punkten erhielt die Sendung sehr gute Bewertungen. So stimmten 78 Prozent der Befragten der Aussage (voll und ganz/eher) zu, dass das "heute journal" ihnen neue Hintergründe zu aktuellen Themen liefere. Eine deutliche Mehrheit von 77 Prozent fand außerdem (voll und ganz/eher), dass die Themen, über die im "heute journal" berichtet wird, für sie persönlich wichtig sind. Die Verständlichkeit der Sendung bewerteten 75 Prozent der Befragten als (voll und ganz/eher) positiv.

Etwas weniger eindeutig, in der Mehrheit jedoch immer noch positiv, fiel die Bewertung der Meinungsvielfalt im "heute journal" aus. Die Frage, ob die Sendung aus ihrer Sicht eine Vielfalt an unterschiedlichen Sichtweisen präsentierte, bejahten 62 Prozent der Befragten (voll und ganz/eher). 30 Prozent stimmten dem hingegen (eher/gar) nicht zu.

Innenpolitik interessiert am meisten

Wenn es um die Wichtigkeit der Themen in der Sendung geht, steht die deutsche Innenpolitik für die Befragten an erster Stelle. Von diesem Thema sagten 82 Prozent, dass sie es im "heute journal" besonders interessant finden. Die internationale Politik folgt mit 78 Prozent jedoch gleich dahinter.

Dein ZDF : ZDFmitreden - Umfrageergebnisse

Wichtig sind dem Publikum des "heute journals" außerdem Konflikte und Krisen (61 Prozent). Für Wissenschaft und Forschung (54 Prozent) sowie für Klima und Umwelt (51 Prozent) interessiert sich jeweils etwa die Hälfte der Befragten stark, während sich für Wirtschaft und Finanzen ein etwas kleinerer Teil (41 Prozent) begeistert. Auf weniger Interesse stoßen hingegen die Themen Technik (26 Prozent), Kultur (26 Prozent) und Sport (21 Prozent).

Wünsche an die Redaktion

Die Befragten konnten außerdem mitteilen, wovon sie sich im "heute journal" künftig mehr wünschen würden. Der häufigste Wunsch: mehr Gespräche mit Expertinnen und Experten. Dafür stimmten 61 Prozent der Befragten. Mehr Grafiken und visuelle Erklärungen wünschen sich 40 Prozent, während 35 Prozent für mehr Beispiele aus dem Alltag der Menschen plädieren. Möglichkeiten zum Dialog mit der Redaktion, etwa um Fragen zu stellen oder Feedback zu geben, würden 24 Prozent gerne sehen.

Das sagt die Redaktion

Die Zusammenarbeit mit ZDFmitreden war für uns als 'heute journal' sehr wichtig. Eine starke lineare Marke wie wir, ist darauf angewiesen, dass sie mit Zahlen, Befragungen und Auswertungen den richtigen Weg einschlägt, um auch in Zukunft linear und non-linear stark zu bleiben und zu werden. „ Meike Srowig, stellv. Redaktionsleiterin “heute journal”

Die Befragung fand im Januar 2026 statt.