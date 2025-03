ZDFmitreden: Politikreportage mit Eva Schulz

Für die Politikreportage "Deutschland, warum bist Du so?" mit Eva Schulz zu den Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben wir die ZDFmitreden-Community zu ihrer politischen Einstellung befragt.

Wir wollten mit der Umfrage verstehen, was die Befragten bei der Wahl einer Partei beeinflusst, wie sie die Entscheidung treffen und wie sicher sie sich sind. Rund 17.500 Personen haben teilgenommen. Die Ergebnisse im Überblick.

Sicherheit der Wahlentscheidung

Die große Mehrheit der Befragten ist sich sicher, welche Partei sie wählen würden, wäre morgen Landtagswahl (50 Prozent "sehr sicher" und 30 Prozent "sicher"). Mit steigendem Alter stieg auch die Sicherheit bei der Wahlentscheidung. 57 Prozent würden außerdem dieselbe Partei wählen, wie bei der letzten Landtagswahl. In Sachsen (46 Prozent), Sachsen-Anhalt (42 Prozent), Thüringen (49 Prozent) nehmen die meisten Menschen eine "sehr starke" Spaltung der Gesellschaft war. Dass die Spaltung aber weiter zunimmt, nehmen durch die Bank weg die meisten Menschen in allen Bundesländern wahr, im Schnitt 93 Prozent.

Was hilft bei der Wahlentscheidung?

Für die Entscheidungen waren den Befragten Medienberichte am wichtigsten: 60 Prozent gaben an, dass diese eine Rolle bei der eigenen Meinungsbildung spielten. Darauf folgen Diskussionen mit Befreundeten und Familie mit 42 Prozent. Social-Media-Beiträge noch für 22 Prozent. Besonders spannend: Auch bei den unter 25-Jährigen spielen Social-Media-Beiträge eine weniger große Rolle als Gespräche mit Befreundeten und journalistische Beiträge.

Außerdem gaben 70 Prozent an, dass die Partei-Programme ausschlaggebend für die persönliche Entscheidung seien. Ebenso wie der Wahl-O-Mat (42 Prozent) sowie politische Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen (30 Prozent). Am wenigsten Einfluss haben Wahlwerbung und die Mitgliedschaft in einer Partei (9 Prozent).