ZDFmitreden: Psychologiesendung "Terra Xplore"

Ob Freundschaft, Elternliebe oder psychische Gesundheit – die Sendung "Terra Xplore" erklärt psychologische Themen. ZDFmitreden hat getestet, wie sie beim Publikum ankommen.

Der Psychologe Leon Windscheid reist für "Terra Xplore" in die Psyche und das Gehirn des Menschen. Quelle: Ben Knabe / ZDF

Das Ziel von "Terra Xplore" ist es, Psychologie anschaulich zu erklären. Wer sich dafür interessiert, warum Menschen ticken, wie sie ticken, kann dort etwas Neues lernen, denn in jeder Folge geht es um Fragen wie: Kann man Elternliebe lernen? Kann man süchtig nach Essen sein? Und haben jetzt eigentlich alle ADHS?

ZDFmitreden hat 9.702 Mitglieder der ZDFmitreden-Community zur Sendung befragt. Den Teilnehmenden wurde ein Ausschnitt der Sendung als Video gezeigt, anschließend gaben sie Feedback. Außerdem erfragte ZDFmitreden, welche Themen aus der Psychologie besonders großes Interesse wecken.

Knappe Mehrheit kennt die Sendung

Eine knappe Mehrheit der Teilnehmenden (54 Prozent) kannte die Sendung "Terra Xplore" bereits vor der Umfrage. Ein kleinerer Teil (41 Prozent) hingegen hatte vorher nicht von ihr gehört.

Großes Interesse am Thema

ZDFmitreden wollte wissen, wie groß das Interesse des Publikums an den Themen Psychologie und mentale Gesundheit generell ist. Die Antworten offenbarten eine große Neugierde: 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Themen Psychologie und mentale Gesundheit grundsätzlich (sehr/eher) interessant fänden.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Am meisten wollen die Befragten dabei über wissenschaftliche Hintergründe und Studien lernen. Ganze 89 Prozent der Befragten sagten, dass sie wissenschaftliche Hintergründe spannend finden, wenn sie verständlich erklärt werden.



Aber auch die Frage, warum Menschen so denken und handeln, wie sie es tun, beschäftigt viele. Dazu möchten 83 Prozent der Befragten gerne mehr erfahren. Konkrete Tipps und Denkanstöße für das eigene Leben stoßen ebenfalls auf Interesse – allerdings fiel die Zustimmung mit 66 Prozent in diesem Punkt geringer aus als bei den vorherigen Aspekten.

Junge haben andere Vorlieben als Ältere

Wenn es um die verschiedenen Themen innerhalb der Psychologie geht, gehen die Interessen der Befragten auseinander. Vor allem zwischen den Altersgruppen bestehen hier große Unterschiede. So interessiert sich beispielsweise die jüngste Altersgruppe (16 bis 25 Jahre) am stärksten für die Themen "Beziehungen, Freundschaften und soziale Bindungen" sowie "Selbstbild, Selbstwert und persönliche Entwicklung".

In einer mittleren Altersgruppe (35 bis 44 Jahre) finden hingegen die Themen "Stressbewältigung und Umgang mit Überforderung" sowie "Einfluss von Social Media auf Psyche und Verhalten" den größten Anklang. Die höchste Altersgruppe (über 65 Jahre) favorisiert wiederum das Thema "Glück, Zufriedenheit und Lebensbalance".

Jetzt streamen : "Terra Xplore" Psychologe Leon Windscheid geht auf wissenschaftliche Entdeckungsreise durch Gehirn und Körper des Menschen.

Ausschnitt aus "Terra Xplore" kam gut an

Außerdem zeigte ZDFmitreden den Befragten einen etwa fünf-minütigen Zusammenschnitt aus mehreren "Terra Xplore"-Sendungen. Anschließend wurden Teilnehmende um eine Bewertung gebeten.



Die Sendung schnitt dabei sehr gut ab. Eine deutliche Mehrheit von 75 Prozent der Befragten bewertete den Video-Ausschnitt positiv. Dieses Ergebnis war über alle Altersgruppen hinweg ähnlich.



Eine Mehrheit von 67 Prozent der Befragten gab außerdem an, dass sie die Sendung (sehr/eher) wahrscheinlich anschauen würden. Unter Frauen schnitt die Sendung dabei (mit 75 Prozent) noch etwas besser ab als unter Männern (mit 59 Prozent) und nicht-binären Personen (mit 62 Prozent).

Das sagt die Redaktion

Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen. Wir arbeiten kontinuierlich an unserem Format und beraten in der Redaktion, wie wir für Euch ein attraktives und zugleich anspruchsvolles Angebot gestalten können. „ Veronica Pieper, Redaktion Wissen

Die Ergebnisse der Umfrage lieferten der Redaktion von "Terra Xplore" viele wertvolle Impulse für ihre weiteren Besprechungen. "Besonders interessant war für uns zu erfahren, welche Themenbereiche die Zuschauenden am meisten ansprechen", so Veronica Pieper. Diese Hinweise helfen der Redaktion maßgeblich, zukünftige Folgen gezielt auszurichten. "Wir freuen uns, wenn uns die ZDFmitreden-Community weiter begleitet", sagt Veronica Pieper außerdem. "Im ZDF-Streamingportal, im Fernsehen oder auch auf YouTube kann die Community nachvollziehen, wie wir die Ergebnisse der Umfrage umgesetzt haben, und uns auch weiteres Feedback geben."

Die Befragung fand im März 2026 statt.