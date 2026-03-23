ZDFmitreden im "moma duell"

ZDF-Morgenmagazin:moma duell: Rückkehr zur Kernenergie?
Soll Deutschland zur Kernenergie zurückkehren?
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Alle 14 Tage diskutieren im ZDF-Morgenmagazin zwei Gäste zu einer aktuellen gesellschaftlichen Fragestellung. Das Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community fließt dabei ein.
Im Vorfeld zur Sendung stellt das ZDF die zur Debatte stehende Frage zusätzlich der ZDFmitreden-Community. Während der Diskussion im "moma duell" des ZDF-Morgenmagazins werden die Gäste mit dem Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community konfrontieren.