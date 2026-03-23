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ZDFmitreden: Zuschauerfragen im "ZDF spezial"

ZDFmitreden:ZDFmitreden im "ZDF spezial"

Zum 70-jährigen Bestehen der Bundeswehr sendete das ZDF ein "ZDF spezial" zum feierlichen Gelöbnis. Experten beantworteten Fragen der ZDFmitreden-Community.

Am 12. November 2025 gab es ein "ZDF spezial" anlässlich des feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr. Im Vorfeld konnte die ZDFmitreden-Community ihre Fragen rund um das 70-jährige Bestehen der Bundeswehr stellen. Im Gespräch mit Militärhistoriker Sönke Neitzel und Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher suchte Shakuntala Banerjee nach Antworten auf Fragen aus der ZDFmitreden-Community.

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