ZDFmitreden: Zuschauerfragen im "ZDF spezial"

Am 12. November 2025 gab es ein "ZDF spezial" anlässlich des feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr. Im Vorfeld konnte die ZDFmitreden-Community ihre Fragen rund um das 70-jährige Bestehen der Bundeswehr stellen. Im Gespräch mit Militärhistoriker Sönke Neitzel und Hauptstadtkorrespondentin Christiane Hübscher suchte Shakuntala Banerjee nach Antworten auf Fragen aus der ZDFmitreden-Community.