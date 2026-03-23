ZDFmitreden im "moma duell"

Sollte es ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige geben?

Im Vorfeld zur Sendung stellt das ZDF die zur Debatte stehende Frage zusätzlich der ZDFmitreden-Community. Während der Diskussion im "moma duell" des ZDF-Morgenmagazins werden die Gäste mit dem Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community konfrontieren.