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ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

ZDFmitreden:ZDFmitreden live im "ZDF-Mittagsmagazin"

Im ZDF-Mittagsmagazin findet alle 14 Tage ein "ZDFmitreden live" statt, eine Befragung zu einem Thema der laufenden Sendung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 9. März 2026 statt.
Dabei ging es um folgende Frage: "Fahren sie wegen der höheren Spritpreise weniger Auto?"

Jüngste Fragen im "Mittagsmagazin"

  1. Auf der ZDF-Mima-Couch: Die Moderatorin und Moderatoren Benjamin Stöwe, Mirjam Meinhardt und Marvin Kirsch

    ZDFmitreden live im Mima:Alkoholverbot auf Skipisten?

  2. ZDF-Mima Moderatoren auf Couch: Benjamin Stöwe, Mirjam Meinhardt und Lili Engels

    ZDFmitreden live im Mima:Führerscheinentzug bei Handy am Steuer?

  3. Auf der Mima-Couch im ZDF-Mittagsmagazin: Die drei Moderatoren Benjamin Stöwe, Daniel Pontzen und Thomas Skulski

    ZDFmitreden live im Mima:Böllern Sie in diesem Jahr an Silvester?

  4. Auf der ZDF-Mima-Couch: Die Moderatorin und Moderatoren Benjamin Stöwe, Mirjam Meinhardt und Marvin Kirsch

    ZDFmitreden live im Mima:Sicherheitsmaßnahmen vs. Fankultur

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