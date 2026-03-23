ZDFmitreden live im "Mittagsmagazin"

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können hier über einen am Bildschirm eingeblendeten QR-Code eine kurze Frage beantworten. Das Abstimmungsergebnis wird noch am Ende der Sendung kommuniziert.

Das letzte ZDFmitreden live im ZDF-Mittagsmagazin fand am 9. März 2026 statt.

Dabei ging es um folgende Frage: "Fahren sie wegen der höheren Spritpreise weniger Auto?"