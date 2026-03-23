ZDFmitreden bei "Kann das weg?"

Chance oder Risiko? Wir zeigen, warum es private und gesetzliche Krankenversicherungen gibt.

Warum gibt es die private Krankenversicherung? Und wofür brauchen wir die Schufa? WISO-Moderator Marcus Niehaves will’s wissen. In den gleichnamigen Dokumentationen stellt er die Frage: "Kann das weg?"

Im Zuge dessen kommen Stimmen aus der ZDFmitreden-Community zu Wort, die zuvor bei ZDFmitreden zum jeweiligen Thema befragt wurden. Einige Menschen aus der Community trifft Marcus Niehaves außerdem für ein persönliches Gespräch.