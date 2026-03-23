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ZDFmitreden bei "Kann das weg?"

ZDFmitreden:ZDFmitreden bei "Kann das weg?"

Für die WISO-Dokumentationen "Kann das weg?" hört Marcus Niehaves zu und fragt nach – bei Expertinnen und Experten und der ZDFmitreden-Community.

Kann das weg?
:Private Krankenversicherungen

Chance oder Risiko? Wir zeigen, warum es private und gesetzliche Krankenversicherungen gibt.
Video16:53
WISO-Moderator Marcus Niehaves hinterfragt die private Krankenversicherung

Warum gibt es die private Krankenversicherung? Und wofür brauchen wir die Schufa? WISO-Moderator Marcus Niehaves will’s wissen. In den gleichnamigen Dokumentationen stellt er die Frage: "Kann das weg?"

Im Zuge dessen kommen Stimmen aus der ZDFmitreden-Community zu Wort, die zuvor bei ZDFmitreden zum jeweiligen Thema befragt wurden. Einige Menschen aus der Community trifft Marcus Niehaves außerdem für ein persönliches Gespräch.

"Kann das weg?" im Streaming

  1. WISO-Moderator Marcus Niehaves hinterfragt die schufa.

    Kann das weg?:Schufa

    Video16:52
  2. WISO-Moderator Marcus Niehaves schaut fragend in die Kamera. Im Hintergrund ein Zugabteil der Bahn.

    Kann das weg? :Deutschlandticket

    Video17:01

ZDFmitreden-Umfrageergebnisse zu "Kann das weg?"

  1. Ab 2026 wird das Deutschlandticket teurer

    ZDFmitreden:Deutschlandticket: Kann das weg?

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