ZDFmitreden im "moma duell"

Sollte die Mehrwertsteuer für gesunde Lebensmittel auf null Prozent gesenkt werden?

Im Vorfeld zur Sendung stellt das ZDF die zur Debatte stehende Frage zusätzlich der ZDFmitreden-Community. Während der Diskussion im "moma duell" des ZDF-Morgenmagazins werden die Gäste mit dem Abstimmungsergebnis der ZDFmitreden-Community konfrontieren.