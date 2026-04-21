ZDFmitreden: Neue Verbrauchersendung "Wir finden Dein Geld"

Die neue Verbrauchersendung des ZDF mit Finanztipps. In der ersten Folge versucht eine Familie zu sparen. ZDFmitreden hat getestet, wie die Sendung bei ihrer Community ankommt.

Wie die Moderatorin Pia Osterhaus durch die Sendung führt, kam bei der ZDFmitreden-Community sehr gut an: 79 Prozent der Befragten bewerteten die Moderation positiv. Quelle: ZDF/ndF Entertainment, Axel Jäger

Wohin ist das Geld am Monatsende verschwunden? Dieses Problem kennt die Familie Andaloussi, die im Mittelpunkt der ersten Folge von "Wir finden Dein Geld" steht. Dabei hat die Familie das gleiche Ziel wie viele andere auch: Geld beiseitelegen zu können.

Wie das im Alltag gelingen kann und welches Hintergrundwissen zum Thema Finanzen dabei hilft, darum geht es in der neuen ZDF-Sendung "Wir finden Dein Geld". Die Moderatorin Pia Osterhaus und der Finanzexperte Saidi Sulilatu vermitteln darin praktische Tipps für den Umgang mit Sparzielen – und zeigen ehrliche Einblicke, wie echte Familien mit ihrem Budget umgehen.

Von der Sendung ist bisher eine erste Folge im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. ZDFmitreden wollte wissen, wie die Sendung beim Publikum ankommt und wo es noch Potential für Verbesserung gibt. An der Umfrage haben 13.569 Menschen teilgenommen.

Folge 1 : Wir finden Dein Geld Familie Andaloussi hat einen Traum – aber kein Geld. Pia Osterhaus und Experte Saidi Sulilatu verfolgen alle Ausgaben und geben Spartipps. Video 44:00

Großes Interesse am Thema Finanzen

Die Ergebnisse zeigen: Das Thema der neuen Sendung interessiert viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Praktische Tipps für den Alltag stehen dabei an erster Stelle. An diesen haben 78 Prozent der Befragten ein (sehr/eher) großes Interesse.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Aber auch was Expertinnen und Experten zum Thema Finanzen sagen, wollen viele erfahren. 76 Prozent der Befragten sind daran (sehr/eher) interessiert. Auf dem dritten Platz landete das Thema Finanzpolitik, für das sich 69 Prozent der Befragten (sehr/eher) interessieren.



Im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation sagen 36 Prozent der Befragten, dass ihr Geld am Ende des Monats regelmäßig aufgebraucht sei. 62 Prozent verneinen dies hingegen.

Ein Einblick in die Sendung

Um einen Eindruck der neuen Sendung zu vermitteln, zeigte ZDFmitreden auch einen Ausschnitt der ersten Folge. Die vierköpfige Familie Andaloussi, die im Mittelpunkt der ersten Folge steht, hat zwar keine dauerhaften Engpässe, möchte aber gezielt für eine Kreuzfahrt sparen. Begleitet von der Moderatorin Pia Osterhaus und dem Finanzexperten Saidi Sulilatu stellen sie sich deshalb einer Spar-Challenge. Sie nehmen sich vor, ihre Ausgaben deutlich zu reduzieren, und teilen dafür ihre Haushaltsfinanzen mit den Experten und dem Publikum.

Der gezeigte Ausschnitt wurde von den Befragten überwiegend positiv bewertet. 67 Prozent der Befragten fanden es (sehr/eher) interessant, einen Einblick zu bekommen, wie andere Menschen mit ihrem Geld umgehen. 69 Prozent gefiel (sehr/eher) gut, dass die Sendung eine Challenge enthielt, die Familie Andaloussi sich also vornahm, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Mehrheit würde weiterschauen

Die Moderation durch Pia Osterhaus gefällt einer großen Mehrheit von 79 Prozent (sehr/eher) gut. Die Einordnungen vom Finanzexperten Saidi Sulilatu finden 70 Prozent (sehr/eher) hilfreich. Insgesamt schnitt die Sendung in der Bewertung der Befragten damit sehr gut ab.

Und wollen die Befragten die Sendung weiterschauen? "Wir finden Dein Geld" überzeugte in dieser Hinsicht: 61 Prozent der Befragten sagen, sie würden die Folge wahrscheinlich weiterschauen, wenn sie den gezeigten Ausschnitt im TV oder im Streaming-Portal gesehen hätten.

Das sagt die Redaktion

Vielen Dank für die vielen konstruktiven und kritischen Antworten auf unsere Fragen. Uns hat das Feedback sehr bei der Entscheidung geholfen, wie wir mit der neuen Sendung ‘Wir finden dein Geld’ weitermachen sollen. „ Philipp Müller, Redakteur Zeitgeschehen ZDF

Die Sendung soll nun als Reihe fortgesetzt werden, bis Oktober werden drei weitere Folgen von "Wir finden Dein Geld" entstehen.

Sehr gefreut habe er sich über die positiven Bewertungen zu Moderatorin Pia Osterhaus und dem Finanzexperten Saidi Sulilatu, sagt der zuständige Redakteur Philipp Müller weiter. Genauso gerne habe er sich aber auch die kritischen Stellungnahmen zur Auswahl der Familie und ihrer finanziellen Situation durchgelesen. Besonders wertvoll seien die zahlreichen Anregungen gewesen, welche Themen in möglichen weiteren Folgen zur Sprache kommen sollten. Der ZDFmitreden-Community möchte der Redakteur mitgeben: "Danke für den Input, so können wir noch bessere Formate für Euch erstellen."

Die Befragung fand im Februar 2026 statt.