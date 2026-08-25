ZDFmitreden: "Wirtschaft erklärt" von WISO

Wirtschaftliche Zusammenhänge sind oft komplex. Ein neues YouTube-Format der WISO-Redaktion will sie unterhaltsam und einfach erklären. Wie das ankommt, hat ZDFmitreden getestet.

"Wirtschaft erklärt" – unter diesem Stichwort bringt das ZDF die wichtigsten aktuellen Wirtschaftsthemen auf den Punkt. Die Videos sind auf ZDFheute sowie der Plattform YouTube zu sehen. Quelle: Bewegte Zeiten

Warum ist Strom in Deutschland so teuer? Und wohin fließen die Milliardengewinne der FIFA nach der WM? Wer sich für Fragen wie diese interessiert, findet die Antworten auf dem YouTube-Kanal von "ZDFheute".

Unter dem Stichwort "Wirtschaft erklärt" bringt die WISO-Redaktion dort wirtschaftliche Themen auf den Punkt. Die Videos drehen sich um aktuelle Entwicklungen, die viele Menschen beschäftigen – und erklären, was hinter diesen steckt.

ZDFmitreden hat getestet, wie die Videos beim Publikum ankommen. Dafür wurde den Befragten ein Ausschnitt gezeigt und um Feedback gebeten. An der Umfrage haben 9.051 Menschen teilgenommen.

YouTube : Wirtschaft erklärt Wirtschaftliche Themen auf den Punkt.

Großes Interesse am Thema Wirtschaft

Das Thema Wirtschaft ist den Befragten wichtig. So sagt eine deutliche Mehrheit von 78 Prozent der Befragten, dass sie an Informationen zu wirtschaftlichen Fragen (sehr/eher) großes Interesse haben.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

An die Wirtschaftsberichterstattung im ZDF haben die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei ganz unterschiedliche Wünsche. Für 18 Prozent der Befragten sind verständliche Erklärungen zu komplexen wirtschaftlichen Themen der wichtigste Wunsch. Ebenso viele erwarten vor allem, dass wirtschaftliche Zusammenhänge beleuchtet werden.



Für 17 Prozent haben hingegen aktuelle Informationen zum Thema Wirtschaft den höchsten Stellenwert. Ebenfalls 17 Prozent erwarten vor allem eine kritische und differenzierte Herangehensweise vom ZDF, während 15 Prozent besonderen Wert auf alltagsnahe Beispiele und Bezüge legen.

Die ZDFmitreden-Befragung verdeutlicht damit, wie wichtig ein vielfältiges Angebot zu Wirtschaftsthemen ist, um den unterschiedlichen Prioritäten gerecht zu werden.

Informativ und kurzweilig

Das Video aus der Reihe "Wirtschaft erklärt" kommt bei den Befragten sehr gut an. Eine große Mehrheit von 86 Prozent bewertet das Video als (sehr/eher) gut. Die Befragten empfanden das Video dabei vor allem als informativ (39 Prozent) sowie kurzweilig (14 Prozent).

Eine sehr gute Bewertung erhält das "Wirtschaft erklärt"-Video auch in puncto Verständlichkeit. So finden 87 Prozent, dass komplexe Themen gut vereinfacht dargestellt werden. Fast ebenso viele Befragte (85 Prozent) sagen, dass die verwendeten Grafiken im Video helfen, den Inhalt besser zu verstehen.

Eine Mehrheit würde die Videos weiterempfehlen

Mit der Moderation des Videos war eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent der Befragten zufrieden. Nicht ganz einig war sich die ZDFmitreden-Community hingegen in einem anderen Punkt. Die WISO-Redaktion bindet häufig kurze Social-Media-Clips auf humorvolle Weise in die Videos ein. Während das für eine knappe Mehrheit von 54 Prozent passend ist, empfinden 38 Prozent der Befragten die Social-Media-Clips als überflüssig.

Insgesamt schnitt die Reihe "Wirtschaft erklärt" sehr gut in der ZDFmitreden-Community ab: Nachdem sie das Video gesehen hatten, sagten 71 Prozent der Befragten, dass sie die Videos auch anderen weiterempfehlen würden.

Das sagt die Redaktion

In unserer täglichen Arbeit beschäftigen wir uns kontinuierlich damit, wie wir Informationen gerade im Bereich Wirtschaft und Finanzen noch zugänglicher und verständlicher vermitteln können. Über das zahlreiche und konstruktive Feedback aus der ZDFmitreden-Community freuen wir uns sehr. Die Rückmeldungen nutzen wir, um unser Format weiterzuentwickeln und noch gezielter auf die Bedürfnisse der Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen. „ Christian Hauser, Redaktion Wirtschaft und Finanzen

Die Befragung fand im Mai 2026 statt.