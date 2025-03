Wissenschaft noch breiter in der Gesellschaft verankern

#Fernsehrat: Mit seinen Wissenschaftsangeboten will das ZDF Fakten nachvollziehbar vermitteln und damit Desinformationen entgegenwirken - wie gut gelingt das aus Ihrer Sicht?

Prof. Dr. Andreas Breiter: Es steht außer Zweifel, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hierbei eine zentrale Rolle zukommt. Wissenschaft hat als Teilsystem eine herausragende Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung. Sie liefert Hypothesen und Erklärungen nicht nur für die aktuellen globalen Themenfelder, sondern sie bildet die Grundlage für soziale und technologische Innovationen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stützen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, und es ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in allen Formaten Desinformationen entgegenzuwirken. Dazu gehört auch, Wissenschaft noch breiter in der Gesellschaft zu verankern, um Falschdarstellungen und Mythen über Wissenschaft zu entlarven. Das ZDF ist hier durch die starke und weiter zu stärkende Wissenschaftsredaktion sehr gut aufgestellt – grundsätzlich ist es aber eine Aufgabe für alle Redaktionen. Wie gut das dem ZDF gelingt, ist pauschal schwer zu beantworten, dafür braucht es entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen.

Bei den Wissenschaftsformaten geht es aber um mehr als die originären Wissenschaftssendungen. Es geht a) um die Erzeugung von Neugier für wissenschaftliche Fragen auch in fiktionalen Formaten (Bildungsauftrag); b) um die kritische Reflexion wissenschaftlicher Arbeit (wie funktioniert Wissenschaft als Betrieb und wo sind die Grenzen des Wissens) und c) um die Methodenvielfalt in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Das ist eine große Herausforderung für Medienproduktion. Zudem umfasst die Wissenschaft nicht nur Forschung, sondern auch die Ausbildung von 3 Mio. Studierenden und die wissenschaftliche Weiterqualifizierung und eigenständige Forschung von ca. 200.000 Doktorand:innen und ca. 50.000 Postdoktorand:innen. Diese Gruppen wurden bislang zu wenig thematisiert und adressiert.