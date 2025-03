Welche Aufgaben ein Gremienbüro hat

Holub: Schon seit einigen Jahren hat der Fernsehrat die Hinzuziehung von Sachverständigen in Anlage 1 seiner Geschäftsordnung geregelt. Der Fernsehrat macht immer wieder von dieser Möglichkeit Gebrauch. Zuletzt waren in den Ausschuss für Strategie und Koordinierung am 14.07.2022 Alexander de Goeij, Manager adhoc research team, NPO und Nick North, Director of Audiences, BBC zum Austausch über Qualitätskriterien für das Programm eingeladen.

Holub: Der Grundsatz der Transparenz liegt bereits im ZDF-Staatsvertrag begründet. Ganz allgemein ist in § 22 Abs. 6 ZDF-Staatsvertrag formuliert, im Anschluss an die Sitzungen des Fernsehrates Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Fernsehrates sowie seiner vorberatenden Ausschüsse zu veröffentlichen. Auch sind die Tagesordnungen der Sitzungen des Fernsehrates und seiner Ausschüsse spätestens eine Woche vor den Sitzungen, die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu veröffentlichen. Der Fernsehrat geht aber noch über die staatsvertraglich vorgesehenen Transparenzvorgaben hinaus: So hat er 2020 seine Geschäftsordnung dahingehend geändert, dass seine öffentlichen Sitzungen im Livestream übertragen werden können. Außerdem gibt eine jährliche Präsenzliste Auskunft über die Sitzungsteilnahme der einzelnen Mitglieder im abgelaufenen Jahr. In unserem seit 2020 herausgegebenen Newsletter #Fernsehrat finden sich vielfältige Interviews mit den Fernsehräten. Hier wird vor und nach der Fernsehratssitzung über Ergebnisse und auch über Debatten im ZDF-Fernsehrat berichtet. Damit ist der ZDF-Fernsehrat in Sachen Transparenz Vorreiter für die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.