Der Anreiz zur Neugier

Gabriele Köster: Gerade die Reihe Terra X hat sich als Wissenssendung über die letzten Jahrzehnte eine große Glaubwürdigkeit erarbeitet: immer am Puls der Zeit und in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen der unterschiedlichsten Fachgebiete in Deutschland und in aller Welt. Wir haben es soeben erlebt: Globale Ereignisse wie die Pandemie und der Klimawandel oder der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wecken in uns das Bedürfnis, neben der aktuellen Berichterstattung auch Grundlagen und Orientierungswissen nicht nur aus dem Gebiet der Medizin und Klimawissenschaften, sondern auch der Psychologie, der Soziologie oder den Geschichtswissenschaften so aufbereitet zu erhalten, dass wir es ohne großes Vorwissen verstehen und gleichzeitig darauf vertrauen können, dass es dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Die ZDF-Familie hat zielgruppenorientiert und auf unterschiedlichen Kanälen und digitalen Plattformen geliefert und tut dies auch unabhängig von Anlässen auf allen Gebieten der Allgemeinbildung.