Schulsystem ein Stück digitaler gestalten

"Wir leben in einer digitalen Welt, und das wird durch ZDF goes Schule unterstützt", findet Fernsehrat Jörn Voß. Die Bildungsinitiative sei ein wichtiger Beitrag, um das Schulsystem ein Stück digitaler zu gestalten und dort die Programmvielfalt des ZDF stärker darzustellen. Der Landesgeschäftsführer beim Deutschen Familienverband in Brandenburg hat hier klare Vorstellungen.

#Fernsehrat: Nach einer Studie finden 70 Prozent des ZDF-Publikums, dass das ZDF seinen Bildungsauftrag weitgehend oder voll und ganz erfüllt. Wie bewerten Sie diese Zahl?

Fernsehratsmitglied Jörn Voß. Quelle: Jörn Voß

Jörn Voß: Ich bin kein Mensch von Studien, sondern gehe von eigenen realistischen Eindrücken aus. Nach meiner Meinung sollte man den Fokus eher auf das Interesse der Kinder und Jugendlichen richten. Solche Umfragen werden ausschließlich telefonisch oder online durchgeführt. Welche Altersklassen werden angesprochen, welche heranwachsenden Kinder und Jugendlichen nehmen an Befragungen teil? Diese Fragen sind zu klären!



In der heutigen schnelllebigen Zeit hat sich Vieles geändert. "ZDF goes Schule" ist eine tolle Maßnahme, die wachsen und sich entwickeln muss. Die Webseite ist hervorragend gestaltet und gibt sehr schöne Einblicke. Diese muss definitiv noch mehr verbreitet und Inhalte gestreamt werden. Die Herausforderung ist, dass eine Vielzahl der Kinder und Jugendlichen nichts über die Programmvielfalt des ZDF-Wissenskanals weiß. Denn bereits die jungen Eltern der Kinder sind selbst schon mit dem Smartphone aufgewachsen und können die öffentlich-rechtliche Programmvielfalt nicht mehr schätzen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der TV-Nutzung sinkt und wird weiter sinken, da Soziale Netzwerke und private Anbieter Aufmerksamkeit binden. Aus jetzigen Kindern und Jugendlichen werden Erwachsene und Zuschauer und Vermittler!

#Fernsehrat: Der Sender startet nun die Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" - welche Erwartungen knüpfen Sie daran?

Voß: "ZDF goes Schule" ist eine sehr interessante Bildungsinitiative des ZDF. Meine Erwartung ist, dass dadurch eine sehr breite Informationsquelle entstanden ist und entsteht, die relevant und sehenswert ist. Diese Bildungsinitiative ist ein wichtiger Beitrag, um das Schulsystem ein Stück digitaler zu gestalten und die Programmvielfalt des ZDF in den Schulen darzustellen, was aus meiner heutigen Sicht bislang zu wenig oder gar nicht gemacht wird. Bildung ist in unserer Gesellschaft ein fester Bestandteil, jedoch vom Ansatz her veraltet. Der Schulalltag bietet Wissensvermittlung, die aber nicht auf jeden Einzelnen angepasst wird. Schüler, die Lernschwierigkeiten haben, werden nur teilweise gefördert, diese sind jedoch die Arbeiter von morgen.



Wir leben in einer digitalen Welt und das wird durch "ZDF goes Schule" unterstützt – das sollte im Schulsystem nicht fehlen.

#Fernsehrat: Das ZDF will etwa ein Netzwerk an Partnerschulen aufbauen - wie finden Sie das?

Voß: Dieses Netzwerk ist ein "Muss", und es sollten alle Schulformen davon profitieren, Partnerschulen sollten in zentraler Lage zu anderen Schulen gewählt werden. Dadurch profitieren die umliegenden Schulen. Es sollten gezielte Aktionen mit Akteuren durchgeführt werden. Viele Schulen suchen solche Möglichkeiten eines Netzwerks. Das "ZDF goes Schule"-Netzwerk wird für Kinder und Jugendliche so bekannt gemacht und damit greifbar. "ZDF goes Schule" sollte eine eigene Task-Force haben, um das Netzwerk zu gestalten in Zusammenarbeit mit den Schülern und Lehrern. Heutige Schüler sind sehr neugierig und aufgeweckt. Ich habe in der Corona-Zeit, als viele Ganztagsschulen keine Freizeitprogramme mehr anbieten konnten, eine Umwelt- und Naturschule gegründet. Ich bin mit Eltern, Klassen, Lehrern und Schülern auf Spurensuche durch den Wald gezogen. Innerhalb kürzester Zeit konnte ich die Kita- und Schulanfragen nicht mehr bewältigen und habe Unterstützung gesucht und gefunden, in kurzer Zeit hatte ich ein Netzwerk in Brandenburg aufgebaut. Seit 2 Jahren gehört das Programm sogar zum Oberschulen-Alltag, und lädt die Schüler auf Exkursion ein.

#Fernsehrat: Was könnte das ZDF aus Ihrer Sicht in Sachen Bildungs-Auftrag noch besser machen?

Voß: Das ZDF ist nicht direkt verantwortlich für Bildung von Schülerinnen und Schülern, jedoch kann es durch Wissenssendungen einen Teil dazu beitragen. Die große Herausforderung wird sein, Schüler, Kinder und Jugendliche wirklich abzuholen. Die in meiner letzten Antwort beschriebenen Maßnahmen sind da ein wichtiger Schritt.