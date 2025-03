Ausrichtung auf junge Zielgruppen "richtig und spannend"

Cornelia Tausch: Das Bundesverfassungsgericht hatte sich bereits 2021 mit einem ähnlichen Sachverhalt zu befassen. Es hat in seinem Urteil deutlich die Rechtsgrundlagen und die Logik des Auftrags sowie der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betont. Die Länder formulieren den Umfang und Inhalt des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einem Staatsvertrag. Auf dieser Basis melden die Anstalten ihren Finanzbedarf für die kommende Beitragsperiode bei der KEF an. Diese prüft dann unabhängig von der Politik sowie von den Sendern diese Anmeldungen und legt dann ihre Empfehlung für die Beitragshöhe der kommenden Periode fest. Das hat bereits alles stattgefunden, die Länder haben aber weiterhin keinen Staatsvertrag zur Finanzierung ab 1. Januar 2025 vorgelegt. Die Länder halten sich also nicht an das geltende und durch Rechtsprechung bestätigte Verfahren. Daher erwarte ich, dass das Gericht wie in 2021 zugunsten der Beschwerdeführer, also u.a. dem ZDF, entscheiden wird.