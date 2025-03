Über Rücklagen und Umschichtungen

Dr. Irene Vorholz: Das ZDF konnte gar nicht anders, als die rechtlich vorgesehene Umsetzung der KEF-Empfehlung einzuklagen. Hätte es das nicht getan, würden ihm Mittel zur Deckung des objektiv ermittelten Finanzbedarfs fehlen und die Verantwortlichen hätten sich unter Umständen haftbar gemacht. Wenn das Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtsprechung fortsetzt – und es spricht viel dafür, dass es das tut, die letzte Entscheidung hierzu ist ja noch nicht lange her –, dann wird es der Klage stattgeben. Mit der gegenwärtigen Reform-Diskussion hat das übrigens nichts zu tun. Die betrifft ein neues Finanzierungsmodell für die Zukunft, ändert aber nicht die Rechtslage für den 1. Januar 2025.

#Fernsehrat: Sollte die empfohlene Beitragsanpassung auf 18,94 € ausbleiben, müsste das ZDF auf Rücklagen zurückgreifen, die jedoch spätestens 2027 aufgebraucht wären. Der entnommene Betrag würde in späteren Jahren zur Deckung des Finanzbedarfs fehlen, weil die KEF die Rücklagen in ihre Empfehlung bereits komplett eingepreist hat. Wie sollte das ZDF Ihrer Meinung nach damit umgehen?

Vorholz: Die Rücklagen sind von der KEF bei der Festsetzung des Finanzbedarfs berücksichtigt worden. Hätte die KEF das nicht getan, wäre die empfohlene Beitragserhöhung höher ausgefallen. Aber: Das Geld in der Rücklage ist da. Wenn die Betragserhöhung zum 1. Januar 2025 nicht kommt, kann und muss Geld aus der Rücklage eingesetzt werden, um den Haushalt auszugleichen. Es fehlt dann aber in den Folgejahren der Beitragsperiode bis Ende 2028. Das ZDF sollte damit souverän umgehen, die Situation gab es in der Vergangenheit schon zweimal.