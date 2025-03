Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing: Das ist grundsätzlich ein erfreuliches Ergebnis – auch wenn noch etwas Luft nach oben ist. Zumal sich ein noch größerer Teil der Befragten genau die Erfüllung jenes Bildungsauftrags wünscht. Die Umfrage zeigt: Viele Journalisten und Journalistinnen beim ZDF leisten hervorragende Arbeit. Der Zuspruch des Publikums ist da. Es wäre sicher spannend, die Entwicklung der Zahlen in den kommenden Jahren zu verfolgen. #Fernsehrat: Der Sender startet nun die Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" - welche Erwartungen knüpfen Sie daran?

Lin-Klitzing: Lehrkräfte sind immer an guten Unterrichtsmaterialien interessiert. Dazu gehören auch hochwertige Dokumentationen und informative Erklärvideos. Die bereits jetzt zur Verfügung stehenden Angebote bei "ZDF goes Schule" sind vielversprechend. Seit Jahren stehen "Terra X" und "MisterWissen2Go" für qualitativ hochwertigen Journalismus. Ich freue mich sehr auf mehr davon!

#Fernsehrat: Das ZDF will etwa ein Netzwerk an Partnerschulen aufbauen - wie finden Sie das?

Lin-Klitzing: Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte profitieren davon, wenn erfahrene Journalistinnen und Journalisten von ihrer Arbeit berichten. Nicht nur hinsichtlich des Berufsbildes und der Redaktionsabläufe, sondern auch, wenn über die Herausforderungen gesprochen wird, echte und falsche Informationen innerhalb kürzester Zeit zu unterscheiden – gerade in Zeiten von Social Media und Künstlicher Intelligenz. Praxisberichte aus dem Journalistenalltag stoßen dabei auf große Resonanz. Wenn dann die Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar noch eigene Beiträge erstellen – unter Anleitung von Profis – wäre das sicher sehr wertvoll. Bei der Auswahl der Partnerschulen ist es wichtig, dass alle Schularten unseres differenzierten Schulsystems in Deutschland berücksichtigt werden, damit das ZDF die Fülle seines Bildungsangebots in unserer pluralistischen Gesellschaft in die Breite unseres pluralen Schulwesens tragen kann.