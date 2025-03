ZDF-Fernsehrat genehmigt Haushalt

Auf großes Interesse insbesondere bei den neuen Mitgliedern des Fernsehrates stieß der Bericht der Jugendschutzbeauftragten Karin Breckwoldt. Sie erläuterte ausführlich und mit vielen Beispielen die vier Ebenen des Jugendmedienschutzkonzeptes. Dazu gehören die gesetzliche Ebene, der technische Jugendmedienschutz im ZDF , der inhaltliche Jugendmedienschutz sowie der präventive Jugendmedienschutz. In der Prävention sollen Kinder und Jugendliche ermächtigt werden, selbstwirksam mit Inhalten umzugehen. Breckwoldt verwies auf den neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der insbesondere den technischen Jugendmedienschutz in den Vordergrund rückt und auch den Eltern eine aktive Rolle zuspricht. Es soll mit einer so genannten One-Button-Lösung auf allen Endgeräten eine neue technische Lösung eingeführt werden, mit der Eltern leichter technische Schutzmaßnahmen aktivieren können. So kann geräteübergreifend der Jugendschutz in einem Haushalt von den Erziehungsberechtigten aktiviert bzw. deaktiviert werden. Fernsehrätin Petra Wassmann, die "selber aus dem Schuldienst kommt", ergänzte, dass sie wisse, wie Eltern manchmal von der Technik überfordert seien. Eine bereits eingebaute Lösung die es Eltern ermöglicht, ohne große Vorkenntnisse aktiv zu werden, sei daher von Vorteil. Der Bericht wurde mit Zustimmung zur Kenntnis genommen. Gerda Hasselfeldt resümierte, es sei den Fernsehräten deutlich geworden, dass das ZDF und der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunkbereich eine herausragende Rolle und Funktion habe. Was das ZDF in Sachen Jugendmedienschutz leiste, "ist für die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung", so die Vorsitzende des Fernsehrates.