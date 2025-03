ZDF-Finanzen

Rundfunkbeitrag beträgt 18,36 Euro

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Juli 2021 beträgt der Rundfunkbeitrag monatlich 18,36 Euro und wurde in dieser Höhe erstmals seit August 2021 erhoben.Für die Beitragsperiode 2025 bis 2029 hatte die KEF eine Anhebung des Beitrags um 58 Cent monatlich empfohlen. Dieser Empfehlung ist die Rundfunkkommission der Länder bislang nicht nachgekommen. Der Beitrag liegt daher weiterhin bei 18,36 Euro monatlich.Unter rundfunkbeitrag.de finden Beitragszahlende alle Informationen zum Rundfunkbeitrag.

3sat, Phoenix und der Kinderkanal werden direkt aus den Haushalten des ZDF und der Landesrundfunkanstalten der ARD finanziert. Für ARTE ist ein jährliches Beitragsaufkommen festgelegt. In dem Rundfunkbeitrag, den ARD und ZDF gemeinsam bekommen, ist die jeweils 50-prozentige Beteiligung an diesen Partnerprogrammen bereits enthalten.

Beitragslast der Haushalte im Rahmen halten

Warum zeigt das ZDF Werbung?

Werbung ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rechtlich eine gleichrangige, wirtschaftlich eine nachgeordnete zweite Finanzierungsart. Eine überwiegende Finanzierung durch Werbung hat der Gesetzgeber zum Schutz der Programmautonomie und zur Sicherung der gesetzlich festgeschriebenen Grundversorgungsaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gewollt. Die Mischfinanzierung aus Rundfunkbeitrag und Werbung ist dagegen geeignet, die Programmgestaltungsfreiheit von ARD und ZDF zu stärken. Vor der Einführung des privatwirtschaftlichen Rundfunks in Deutschland finanzierte sich das ZDF zu circa 40 Prozent aus Werbung. Heute ist dieser Finanzierungsanteil auf unter zehn Prozent zurückgegangen.

Wie viel Werbung darf das ZDF wann zeigen?

Private Rundfunkveranstalter können 20 Prozent ihrer täglichen Sendezeit mit Werbung füllen. In der Regel heißt das: drei bis vier Stunden Werbung pro Tag und Programm. Hinsichtlich der Werbesendungen von ARD und ZDF sind durch den Staatsvertrag folgende Rahmenbedingungen festgelegt: Werktäglich dürfen höchstens bis zu 20 Minuten Werbung ausgestrahlt werden. Nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist es für ARD und ZDF generell verboten, Werbung zu senden.

Das ZDF strahlt in der Regel werktäglich acht Werbeinseln aus. Die durchschnittliche Länge beträgt dabei lediglich 2.20 Minuten (Jahr 2023, inklusive Mainzelmännchen-Werbetrenner). Die Ausstrahlung eines 30-Sekunden-Werbespots kostete im Jahr 2023 zwischen 7.950 Euro und 40.170 Euro, je nach Werbeinsel und Monat. Der Jahresdurchschnittspreis liegt bei rund 20.000 Euro für 30 Sekunden Werbung. Werbung ist nur für wirtschaftliche Zwecke, nicht aber für politische Ziele oder religiöse und weltanschauliche Überzeugungen erlaubt.