Verfahren zu den Telemedienänderungskonzepten von 3sat und phoenix

Die beiden Genehmigungsverfahren für die Änderungskonzepte der Telemedienangebote von 3sat und phoenix wurden vom Fernsehrat in seiner Sitzung am 2. Juli 2021 eingeleitet.



Der Fernsehrat beauftragte Goldmedia GmbH Strategy Consulting mit der Erstellung der Gutachten zu den Auswirkungen der wesentlichen Änderungen der Telemedienangebote von 3sat bzw. phoenix auf alle relevanten Märkte. Dritte erhielten die Möglichkeit zur Stellungnahme.



Der Fernsehrat beriet in seiner Sitzung am 1. Oktober 2021 die Stellungnahmen Dritter, die beiden Gutachten zu den Auswirkungen auf alle relevanten Märkte sowie die jeweils anzulegenden Qualitätskriterien. Die Telemedienänderungskonzepte vom 7. Juni 2021 zu 3sat bzw. phoenix waren Gegenstand der Beschlussfassung des Fernsehrates in seiner Sitzung am 11. März 2022.



Die rechtsaufsichtliche Prüfung durch das zuständige Land Bremen am 11.07.2022 ergab, dass in dem Drei-Stufen-Test-Verfahren zu den wesentlichen Änderungen eines bereits bestehenden Telemedienkonzepts von 3sat keine Gründe für eine Beanstandung festzustellen sind.



Die rechtsaufsichtliche Prüfung durch das zuständige Land Bremen am 21.07.2022 ergab, dass in dem Drei-Stufen-Test-Verfahren zu den wesentlichen Änderungen eines bereits bestehenden Telemedienkonzepts von phoenix keine Gründe für eine Beanstandung festzustellen sind.