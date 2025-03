Fernsehratseingaben

Die hier aufgeführten Regeln der Netiquette sind zusätzlich zu den Verfahrensgrundsätzen zur Behandlung von Programmbeschwerden gem. § 21 Abs. 2 ZDF-Satzung zu beachten und sollen eine sachliche Diskussion über die betreffende Eingabe ermöglichen.Hierzu gehört auch eine höfliche und angemessene Formulierung. Insbesondere darf die Eingabe keinen beleidigenden, erpresserischen oder nötigenden Charakter haben.Wir behalten uns vor, Eingaben, die nicht der Netiquette entsprechen, ohne Berücksichtigung des Inhalts als einfache Beschwerde oder sonstige Eingabe zu behandeln bzw. ohne Rücksicht auf den Kontext zu löschen.Die Eingabe ist in deutscher Sprache zu verfassen, damit der Inhalt angemessen beraten werden kann. Argumentieren geht am besten mit einem freundlichen und respektvollen Umgangston. Jede/r hat das Recht auf eine freie Meinung – im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.Solche Eingaben werden ohne Berücksichtigung des Inhalts nicht bearbeitet. Jede/r Absender/in ist für die von ihm eingereichten Inhalte selbst verantwortlich.Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Programmbeschwerden gemäß § 21 ZDF-Satzung

Das Verfahren für Programmbeschwerden ist in der ZDF-Satzung in § 21 und in den Verfahrensgrundsätzen geregelt. Eine förmliche Programmbeschwerde muss sich auf eine bereits ausgestrahlte Sendung oder einen Beitrag beziehen. Außerdem muss eine konkrete Verletzung der Rechtsvorschriften oder Richtlinien dargelegt werden. Solche Beschwerden können per Post oder auf elektronischem Weg über das Beschwerdeformular eingereicht werden. Bei elektronisch eingereichten Beschwerden ist sicherzustellen, dass eine Bescheidung der Programmbeschwerde auf elektronischem Weg über die Angabe einer persönlichen E-Mail-Adresse unmittelbar an den/die Beschwerdeführer/in möglich ist. Eine elektronische Einlegung von Beschwerden über no-reply-Adressen ist nicht möglich.