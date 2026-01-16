Startseite
Organisation

Förmliche Programmbeschwerde

Eingabe/Programmbeschwerde:Förmliche Programmbeschwerde

gemäß § 25 der ZDF-Satzung. Eine förmliche Programmbeschwerde muss sich auf eine bereits ausgestrahlte Sendung oder ein bereits veröffentlichtes Angebot beziehen.

Icon stilisiertes Dokument vor blauem Hintergrund
Quelle: ZDF

Die Voraussetzungen sind in § 25 Absatz 3 der ZDF-Satzung im Einzelnen geregelt.

OrganisationBeschwerdeordnung
PDF 79,33 kBHerunterladen

Die förmliche Programmbeschwerde muss einen Bezug zu einem bestimmten Bestandteil einer konkreten Sendung (mit Sendungstitel und -datum) oder zu einem konkreten Telemedienangebot (mit Internet-Adresse) enthalten. Außerdem ist eine konkrete Verletzung der Rechtsvorschriften oder Richtlinien darzulegen. Solche Beschwerden können ausschließlich über das elektronische Beschwerdeformular des Fernsehrats oder postalisch übermittelt werden. Bei elektronisch eingereichten Beschwerden ist sicherzustellen, dass eine Bescheidung der Programmbeschwerde auf elektronischem Weg über die Angabe einer persönlichen E-Mail-Adresse unmittelbar an den Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin möglich ist. Eine elektronische Einlegung von Beschwerden über no-reply-Adressen ist nicht möglich.

Elektronisches Beschwerdeformular

Hier geht es zum elektronischen Beschwerdeformular.

Programmbeschwerdeverfahren

Grafik zur förmlichen Programmbeschwerde an den ZDF-Fernsehrat
Quelle: ZDF

Behandlung sonstiger Eingaben

Texttafel in der das Verfahren zu sonstigen Eingaben an den ZDF-Fernsehrat dargelegt wird.
Quelle: ZDF
OrganisationProgrammbeschwerdeverfahren (PDF)
PDF 238,61 kBHerunterladen

Eingabe/Programmbeschwerde
:Übersicht

Bei einer förmlichen Programmbeschwerde muss eine konkrete Verletzung der Rechtsvorschriften oder Richtlinien des ZDF dargelegt werden.
Ein Geschäftsmann lächelnd an einem Tisch hinter seinem Laptop

Eingabe/Programmbeschwerde

  1. Icon stilisierte Menschen mit Schildern auf blauem Untergrund

    :Häufig gestellte Fragen

  2. Icon für einen Dokumentenstapel auf blauem Hintergrund

    :Mehrfachbeschwerdeverfahren

  3. Ivon aufgeklapptes Buch auf blauem Hintergrund

    :Beschwerdeberichte

Das könnte Sie auch interessieren

Saalblick zur Fernsehratssitzung am 27.09.2024 mit Malu Dreyer, Verwaltungsratsvorsitzende des ZDF, als Gast

Der ZDF-Fernsehrat

Weitwinkel Saaltotale während einer Sitzung des ZDF-Verwaltungrates.

ZDF-Verwaltungsrat

Eine junge Frau sitzt im Schneidersitz auf der Couch. Sie schaut lächelnd ins Handy und hat ein offenes Laptop im Schoß.

ZDFmitreden