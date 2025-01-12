Eingabe / Programmbeschwerde

Startseite
Allgemeine Eingabe

Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder allgemeine Kritik zu einem Angebot des ZDF, dem ZDF als Sender oder Anregungen, Kommentare zum ZDF-Programm? Dann wenden Sie sich bitte an den ZDF Zuschauerservice.
Telefon-Service: +49 (0) 6131-70-12161
Kontakt: Zuschauerservice
Postanschrift: Zuschauerservice/ ZDF Service GmbH, Otto-Schott-Straße 9, 55127 Mainz.

Förmliche Programmbeschwerde an den Fernsehrat

Eine der zentralen Aufgaben des Fernsehrats ist es, die Programme und Onlineangebote des ZDF zu beaufsichtigen. Hierzu gehören das ZDF-Hauptprogramm, die Digitalkanäle ZDFinfo und ZDFneo sowie das Internetangebot des ZDF. Ebenso beaufsichtigt der Fernsehrat die Inhalte, die das ZDF für die Partnerprogramme 3sat, ARTE, KiKA und phoenix sowie das ARD/ZDF-Onlineangebot funk beisteuert. Grundlage für die Beurteilung sind die Richtlinien und staatsvertraglichen Bestimmungen, insbesondere die vom Fernsehrat erlassenen Qualitäts- und Programmrichtlinien für die ZDF-Angebote und die Richtlinien für den Jugendmedienschutz.
Nutzerinnen oder Nutzer können sich mit einer förmlichen Programmbeschwerde an den Fernsehrat wenden.

Netiquette

Die hier aufgeführten Regeln der Netiquette sind gemäß § 25 Absatz 3 Nr. 7 ZDF-Satzung zu beachten und sollen eine sachliche Diskussion über die betreffende Eingabe ermöglichen.
