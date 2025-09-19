Unabhängigen Journalismus schützen

Archivfoto: Sitzung des ZDF-Fernsehrats. Quelle: ZDF/Torsten Silz

Anlässlich der massiven Angriffe auf Dunja Hayali und angekündigten Repressionen gegenüber Elmar Theveßen, die wegen ihrer journalistischen Arbeit bedroht und herabgewürdigt werden, erklärt der ZDF-Fernsehrat: Wir verurteilen jede Form von Hetze und politischem Druck, mit dem versucht wird, unabhängige und kritische Berichterstattung einzuschränken.

Der Fernsehrat unterstützt den Appell der Intendanten deutscher Sendeanstalten an die Bundesregierung zur Bedrohung der unabhängigen Berichterstattung in den USA. Willkürliche Verkürzungen von Visa-Laufzeiten für Journalistinnen und Journalisten schaffen eine Erpressbarkeit durch ausländische Regierungen. Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland müssen langfristig und auch kritisch über Entwicklungen vor Ort berichten können, ohne Gefahr zu laufen, dauerhaft ausgewiesen zu werden.

Pressefreiheit ist für die Demokratie ein unverhandelbares Gut. Zur Aufgabe von Medienschaffenden gehört auch eine Einordnung von politischen Ereignissen. Wer sie daraufhin beleidigt oder bedroht, gefährdet den öffentlichen Diskurs einer freien und vielfältigen Gesellschaft.