ZDF-Chronik Februar 2026

Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind live im ZDF sowie jederzeit auf sportstudio.de, in der ZDF-App und auf ZDFheute.de zu erleben. Im Wechsel mit der ARD überträgt "sportstudio live" im ZDF rund 100 Stunden Winter-Olympia im TV und zudem in bis zu sieben parallelen Livestreams rund 700 Stunden auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Zum Abschluss am 22. Februar fasst die sportstudio-Doku „Die Spiele von Mailand und Cortina – eine olympische Bilanz“ noch einmal die Höhepunkte zusammen. Zum Abschluss überträgt das ZDF dann „sportstudio live – Olympia Die Schlussfeier“ live aus Verona. Im Streaming sind außerdem die "sportstudio"-Dokus "Lisa Buckwitz: Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital" und "Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission" zu sehen. Ab 21. Februar ist die Doku "Paralympische Heldinnen" zu streamen.