ZDF-Chronik Februar 2026
12,822 Millionen Zuschauer sehen die Übertragung des Finales der Handball-EM der Männer 2026 zwischen Deutschland und Dänemark im ZDF, was einem Marktanteil von 50,8 Prozent entspricht.
In „Der schwarze Schwan“ (im Streaming ab 31. Dezember) erwacht der Berliner Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) neben einem Toten und gerät unter Mordverdacht. Er kann seine Unschuld nur beweisen, wenn er eine bestimmte Zeugin findet. Und das ist leichter gesagt als getan, denn die Millionenerbin Juliane Halstenberg ist untergetaucht.
„sportstudio live“ überträgt die ersten beiden Viertelfinale im DFB-Pokal. Am 3. Februar ist die Partie Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli aus Leverkusen zu sehen; am 4. Februar dann die Begegnung Holstein Kiel – VFB Stuttgart. Die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinale ist am 22. Februar bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen.
Über drei Jahrzehnte schickten Berliner Jugendämter im Rahmen des so genannten "Kentler-Experiments" ab Ende der 1960er-Jahre schwer erziehbare Minderjährige zu pädophilen Straftätern ‒ unter Aufsicht des renommierten Sexualwissenschaftlers Helmut Kentler. Der Film „Das Kentler-Experiment – staatlich finanzierter Kindesmissbrauch“ in 3sat beleuchtet die Hintergründe eines fatalen Behördenversagens. Er befragt Weggefährten und Fachleute, die das Kentler-Experiment aufarbeiten. Und schildert den tragischen Fall eines der Leidtragenden, der bis heute mit den Folgen zu kämpfen hat.
Laura Larsson startet mit dem "Neo Social Club" (Im Streaming ab 4. Februar) ihre eigene Comedy-Show in ZDFneo – eine pointierte, temporeiche Hommage an die Absurditäten der digitalen Welt: von viralen Trends über skurrile Memes bis hin zu den kuriosesten Ecken der sozialen Netzwerke. Wöchentlich begrüßt Laura Larsson drei Gäste aus Comedy, Medien und Internetkultur.
Longevity verspricht langes Leben bei möglichst guter Gesundheit. Medizinethikerin Alena Buyx und ihre Gäste diskutieren im NANO Talk: "Longevity-Hype – wie wir gesund länger leben", wo dabei seriöse Altersforschung endet und kruder Unsterblichkeitswahn beginnt. Zuvor zeigt 3sat die NANO Doku: "Anti-Krebs-Hacks – Dein Lebensstil zählt" (im Streaming ab 29. Januar).
Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind live im ZDF sowie jederzeit auf sportstudio.de, in der ZDF-App und auf ZDFheute.de zu erleben. Im Wechsel mit der ARD überträgt "sportstudio live" im ZDF rund 100 Stunden Winter-Olympia im TV und zudem in bis zu sieben parallelen Livestreams rund 700 Stunden auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Zum Abschluss am 22. Februar fasst die sportstudio-Doku „Die Spiele von Mailand und Cortina – eine olympische Bilanz“ noch einmal die Höhepunkte zusammen. Zum Abschluss überträgt das ZDF dann „sportstudio live – Olympia Die Schlussfeier“ live aus Verona. Im Streaming sind außerdem die "sportstudio"-Dokus "Lisa Buckwitz: Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital" und "Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission" zu sehen. Ab 21. Februar ist die Doku "Paralympische Heldinnen" zu streamen.
Das ZDF setzt die Reihe „Theresa Wolff“ mit dem Spin-Off „Thüringenkrimi“ fort. In ihrem ersten Fall „Gerechtigkeit“ müssen Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox) und Hauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler) den Tod einer umstrittenen Familienrichterin aufklären.
In seinem siebten Fall „Die Frau ohne Gesicht“ führt der Fund einer entstellten Frauenleiche auf einer Landstraße bei Mönchengladbach Sonderermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) und seine Sonderkommission ins winterliche Venedig, wo das Opfer bis zur Trennung mit Mann und Tochter lebte- die kurz danach ebenfalls tot aufgefunden wird.
Auch 2026 zeigt das ZDF an Weiberfastnacht die Kölner Karnevalssitzung "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung", präsentiert von Sitzungspräsidentin Tanja Wolters. Auftritte haben unter anderen Marc Metzger, Ingrid Kühne und Jörg Runge als "Dä Tuppes". Die Musik kommt von Kultbands wie Brings, Höhner und Cat Ballou. Zwei Tage später überträgt das ZDF live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz die Traditionssendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". In diesem Jahr feiern die Mainzer Hofsänger, Deutschlands berühmtester Fastnachtschor, in der Fernsehsitzung ihr 100-jähriges Jubiläum.
