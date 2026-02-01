Startseite
Organisation

ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Februar 2026

ZDF-Chronik Februar 2026

"Der schwarze Schwan": Marie-Luise (Stefanie Stappenbeck) spricht mit Vernau (Jan Josef Liefers). Im Hintergrund parkt ein Auto.
"Das Kentler-Experiment – Staatlich finanzierter Kindesmissbrauch": Nahaufnahme einer Schreibmaschine. Auf dem eingespannten Blatt steht "BA Schöneberg Jug V 11" geschrieben.
"Neo Social Club mit Laura Larsson" (ZDFneo): Laura Larsson
"Anti - Krebs - Hacks": eine Frau vor einem Hintergrund mit Krebszellen. Auf der anderen Seite des Bildes ist ein Boxhandschuh zu sehen.
Key Visual sportstudio - Olympia live
"Thüringenkrimi - Gerechtigkeit": Auf einer ländlichen Straßen steht Mala Murphy (Emily Cox) mit verschränkten Armen und schaut zur Seite. Daneben steht Moritz Herbst (Golo Euler) und schaut in die selbe Richtung.
"Die Frau ohne Gesicht": Ingo Thiel (Heino Ferch) und Gloria Livore (Clelia Sarto) gehen durch eine schmale venezianische Gasse und sind in einem Gespräch vertieft.

Der schwarze Schwan

Marie-Luise (Stefanie Stappenbeck) berichtet Vernau (Jan Josef Liefers), was sie herausgefunden hat.

Quelle: ZDF/Conny Klein

12,822 Millionen Zuschauer sehen die Übertragung des Finales der Handball-EM der Männer 2026 zwischen Deutschland und Dänemark im ZDF, was einem Marktanteil von 50,8 Prozent entspricht.

< Chronik Januar 2026
> Chronik März 2026