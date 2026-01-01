ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Januar 2026

ZDF-Chronik Januar 2026
Im "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026“ gibt Dirigent Yannick Nézet-Séguin sein Debüt. Auf dem Programm steht Musik der Strauss-Dynastie, allein sechs Premieren, darunter Stücke von Josephine Weinlich und Florence Price. Das Wiener Staatsballett tanzt im Pausenfilm.
Vietnam – für viele ein Traumziel. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kennt „Terra X“-Wissenschaftsmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim das Land fast nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. In "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim“ begibt sie sich auf einen Roadtrip durch den lang gestreckten Küstenstaat, taucht ein in die Kultur des Landes und lernt auch dessen Herausforderung kennen.
In "Das Traumschiff – Afrika: Madikwe“ (im Streaming ab 15. November 2025) nehmen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen)und seine Crew ihre Gäste mit auf eine Reise in das Wildreservat Madikwe Game Reserve in der Provinz Nordwest im Norden Südafrikas.
In der Filmreihe "Armour Fou“ zeigt 3sat neun Spielfilme über die vielen Gesichter von Lust und Leidenschaft: "La Maison – Haus der Lust“, "Borders of Love“ (2. Januar), "Pleasure“ (3. Januar), "Meine Stunden mit Leo“, "Passion simple“ (4. Januar), "Curiosa – Die Kunst der Verführung“ (6. Januar), "Benedetta“ (7. Januar), "Nymphomanic 1“(8. Januar), "Nymphomanic 2“ (9. Januar).
Vera Lanz (Katharina Böhm), Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Korbinian Kirchner (Jonathan Hutter) ermitteln in sieben neuen Fällen der Krimireihe "Die Chefin“– darunter die 100. Folge "Schattenkrieger" am 16. Januar. Alle Folgen sind bereits seit 1. Dezember 2025 im Streaming.
"Wilsberg – Trügerische Sicherheit“ (im Streaming ab 27. Dezember 2025) ist der 88. Film der seit 1995 laufenden Samstagskrimireihe. Eine Einbruchsserie hält die Region in Atem. Als während eines erneuten Einbruchs sogar ein Mord geschieht, nehmen die Kriminalpolizei Münster und Privatdetektiv Wilsberg ihre Ermittlungen auf. Derweil geht im Polizeipräsidium ein schwerwiegender Erpresseranruf ein. Kommissar Overbeck wird darauf angesetzt, den Erpresser ausfindig zu machen.
Die Dokumentation "Backstage – Aktenzeichen XY… Ungelöst“ blickt erstmals hinter die Kulissen und zeigt, wie die Fälle ausgewählt werden, wie die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniert und wie es gelingt, die Fälle filmisch umzusetzen, ohne den Respekt vor den Opfern und deren Angehörigen zu verlieren.
Mit Millionengewinnen, Betrug und Visionen wirbeln Kryptowährungen nicht nur die Finanzwelt auf, sondern fordern auch Politik, Gesellschaft und Staatsanwaltschaften heraus. Die "WISO“-Dokumentation "Die Welt in Geld – Kryptowährungen“ geht der Frage nach, ob Bitcoin, Ethereum & Co. die Währung der Zukunft sind oder ein unreguliertes Glücksspielcasino.
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi" (im Streaming ab 4. Dezember 2025) ist die zehnte Verfilmung nach Motiven der gleichnamigen Romane von Nele Neuhaus. Eine Frau wird vermisst. In der Küche ihres Hauses entdeckt die Kripo Spuren eines Blutbads. Die Ermittlungen führen Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) und Pia Sander (Kathrin von Steinburg) zum Frankfurter Verlag Winterscheid. Dort stoßen sie auf eine Mauer des Schweigens.
In ihrem neuen Fall "Marie Brand und die verlorenen Kinder“ (im Streaming ab 31. Dezember 2025) befassen sich Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) mit dem Mord an der Leiterin eines Kinderhorts. Zunächst gerät ihr Ex-Mann unter Verdacht, aber ein Hinweis auf dem Handy der Toten führt zu einem Kinderpsychiater und erfolgreichen Bestseller-Autor, mit dem das Opfer vor Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung für Kinder gearbeitet hatte.
Wovon träumen junge Chinesinnen und Chinesen? Welche Hoffnungen und Ziele haben sie? Glauben die Enkel der Aufstiegsgeneration noch an Fortschritt durch Arbeit und Wohlstand für alle? In der zweiteiligen Dokumentation "The Chinese Dream – 24 h junges China“ (im Streaming ab 7. Januar) begleiten die ZDF-Korrespondentinnen Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer begleiten junge Menschen in China 24 Stunden lang, einen Tag und eine Nacht.
In "Ein starkes Team – Das letzte Opfer“ werden Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) mit zwei Mordfällen konfrontiert, die augenscheinlich nicht zusammenhängen. Den Indizien nach ist eines davon ein gesuchter Serienmörder. Doch dann verschwindet eines von dessen potenziellen Opfern und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Das "heute journal“ wird künftig in der Regel wie an den Wochentagen auch samstags um 21.45 ausgestrahlt. Durch die einheitliche Sendezeit will das ZDF eine größere Verlässlichkeit gewährleisten und so dem Informationsinteresse seiner Zuschauerinnen und Zuschauer Rechnung tragen.
Die fünfteilige True-Crime-Serie "Take the Money and Run" (im Streaming ab 5. Januar) in ZDFneo beruht auf wahren Begebenheiten und zeigt den Aufstieg und Fall der größten Finanzbetrügerin aller Zeiten: Dr. Ruja Ignatova. Am 25. Oktober 2017 entschließt sich die als "Kryptoqueen" bekannte, in einer baden-württembergischen Kleinstadt aufgewachsene Betrügerin unterzutauchen. Sie flieht mit einem zweistelligen Milliardenbetrag veruntreuten Geldes. Doch um sie herum bricht das einstige Imperium um die neue Kryptowährung namens "OneCoin" in sich zusammen.
TikTok, Telegram, X – Rechtsextremisten rekrutieren in den sozialen Medien immer mehr junge Menschen. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Bewegung, die zunehmend militanter auftritt. Die ZDFinfo-Doku "Jung, militant, national – die Neuen Rechten“ begleitet rechte Influencer in Berlin und Wien beim Produzieren von Propagandaclips für die sozialen Medien. In Hintergrundinterviews sprechen Mitglieder rechtsextremer Organisationen wie "Dritter Weg" und "Heimat" erstmals über ihre Motive.
"Ku’damm `77“ (im Streaming ab 27. Dezember 2025) erzählt die Geschichte der Familie Schöllack weiter. Die Wohnung über der Tanzschule bietet inzwischen Platz für drei Generationen: Die Schwestern Monika (Sonja Gerhardt) und Helga (Maria Ehrich), ihre fast erwachsenen Töchter Dorli (Charlotte Bähre) und Friederike (Marie Louise Albertine Becker) sowie Matriachin Catherina (Claudia Michelsen). Währenddessen kehrt Eva (Emilia Schüle) nach 14 Jahren aus dem Gefängnis zurück. Die Frauen werden mit Themen des "Deutschen Herbstes", alten Lieben, toxischen Beziehungen, Trauer und Fragen der Selbstbestimmung konfrontiert. Im Anschluss an den ersten Teil am 12. Januar ordnet "Ku’damm 77 – Die Dokumentation“ die Ereignisse im Jahr 1977 historisch ein.
Das ZDF überträgt von der Handball-EM der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen im Wechsel mit der ARD die Spiele mit deutscher Beteilung im TV und online. Auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal gibt es zudem weitere Infos und Zusammenfassungen. Eine umfassende Vor- und Nachberichterstattung in den ZDF-Nachrichten- und Magazinsendungen kommt hinzu.
Das ZDF sendet die erste Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr mit dem Thema „ ….“. 2025 sahen im Schnitt 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 33 "maybrit illner"-Ausgaben, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent.
Seit 2012 gibt es die beliebte Freitagskrimiserie "Die Chefin" im ZDF. In der Folge "Schattenkrieger" ermittelt Katharina Böhm als Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz mit ihrem Team zum 100. Mal.
In der "heute-show extra - Next Stop Köster" lädt "heute-show"-Politikerschreck Fabian Köster Vizekanzler Lars Klingbeil zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre – immer auf Augenhöhe und mit Humor.
In „Helen Dorn – Adrenalin“ (Im Streaming ab 16. Dezember 2025) ermittelt Helen (Anna Loos) undercover in einer von zwei Brüdern geführten Motorradschule, von denen einer das Talent der Motorradfahrer für Überfälle, Drogengeschäfte und sogar Attentate einsetzen will.
Die neue Reihe "My Make or Break" startet mit einer 45 Minuten "WISO"-Doku "Will ich arbeiten?" und dreimal 20 Minuten für ZDF-Streamingportal. Sie begleitet drei junge Menschen – eine Pflegefachkraft, eine Ingenieurin und einen Mediengestalter, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlicher Umbrüche mutige Entscheidungen treffen müssen. Wirtschaft wird hier nicht erklärt, sondern hautnah erlebbar.
Die Dokumentation „Donald Trump – König im Weißen Haus“ beschreibt ein Jahr nach dessen Amtsantritt, wie das System Trump funktioniert, und erkundet nah an den Menschen im Land die Folgen der Politik des Präsidenten. Das Porträt ist ein kritischer Blick auf den Zustand der amerikanischen Demokratie kurz vor ihrem 250. Geburtstag.
Laut Umfrage fühlt sich jede dritte Frau in Deutschland finanziell abhängig vom Staat oder Partner. Selbst mit guter Ausbildung stecken viele in Teilzeitfalle, Altersarmut oder Bürgergeld. „37° - arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld“ stellt exemplarisch drei Frauen vor, denen geringe Bezahlung, fehlender Ausgleich für Care-Arbeit, Teilzeitfalle und Altersarmut den Weg aus der Finanzmisere schwer macht.
