ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Januar 2026

Im "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026“ gibt Dirigent Yannick Nézet-Séguin sein Debüt. Auf dem Programm steht Musik der Strauss-Dynastie, allein sechs Premieren, darunter Stücke von Josephine Weinlich und Florence Price. Das Wiener Staatsballett tanzt im Pausenfilm.



Vietnam – für viele ein Traumziel. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kennt „Terra X“-Wissenschaftsmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim das Land fast nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. In "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim“ begibt sie sich auf einen Roadtrip durch den lang gestreckten Küstenstaat, taucht ein in die Kultur des Landes und lernt auch dessen Herausforderung kennen.



In "Das Traumschiff – Afrika: Madikwe“ (im Streaming ab 15. November 2025) nehmen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen)und seine Crew ihre Gäste mit auf eine Reise in das Wildreservat Madikwe Game Reserve in der Provinz Nordwest im Norden Südafrikas.