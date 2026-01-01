Startseite
ZDF-Chronik: ZDF-Chronik Januar 2026

"Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026": Der Dirigent Yannick Nézet-Séguin dirigiert mit beiden erhobenen Armen vor schwarzem Hintergrund. Er dirigiert nur mit den Händen und hat die Augen, wie beseelt, geschlossen.
"Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim": Mai lehnt sich an einen roten Moped, mitten auf der Straße. Im Hintergrund befinden sich kleine Märkte, Straßen und Wege sind belebt.
"Das Traumschiff: Afrika: Madikwe": In der Savanne: Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt. Dieser hat die Hand auf das Flugzeug gelegt und lacht Sophia glücklich an.
"La Maison – Haus der Lust": Emma (Ana Girardot) sitzt in einem rot beleuchtenden Zimmer in BH und Slip zurückgelehnt auf seinem Bett mit roter Decke. Sie blickt Hermann (Philippe Rebbot) lächelnd an, der ihr angezogen und mit ratloser Mine vor roten Vorhängen gegenübersitzt.
Bildbeschreibung: "Wilsberg – Trügerische Sicherheit": Ekki Talkötter (Oliver Korittke) und Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) stehen unter dem Dach eines Pavillons in einem Park und führen, mit ihren Armen von sich gestreckt, eine Tai-Chi-Übung aus. Wilsberg (Leonard Lansink) steht daneben und schaut sie skeptisch an.
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst - Spurensuche hinter den Kulissen": Moderator Rudi Cerne steht im Studio von "Aktenzeichen XY... Ungelöst".
"WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld - Kryptowährungen": Frederik Dürr und Katjana Gerz in hellen Bergbauanzügen und mit gelben Schutzhelmen im Gespräch unter Tage. Im dunklen Hintergrund ist ein Gang erkennbar.
Bildbeschreibung: "In ewiger Freundschaft (1) - Ein Taunuskrimi": Mit offenen Blicken steht Pia Sander (Kathrin von Steinburg) neben ihrem Kollegen Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) in einem Raum mit antiken Säulen vor einer hohen, aufwendig gestalteten Holztür.
Bildbeschreibung: "Marie Brand und die verlorenen Kinder": Marie Brand (Mariele Millowitsch) steht zusammen mit Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) vor dem Eingang eines Kinderhorts. Im Hintergrund stehen mehrere Jugendliche (Komparsen) vor den Eingangstüren.
"The Chinese Dream - 24h junges China": Sechs junge Chinesinnen sitzen in der Dämmerung auf einer Yacht und posieren für ein Foto.
"Ein starkes Team - Das letzte Opfer": Nils Makowski (Lucas Reiber) und Otto Garber (Florian Martens) stehen in einem breiten dunklen Gang. Das Gebäude ist heruntergekommen. Beide haben ihre Waffe gezogen und leuchten mit Taschenlampen in die entgegengesetzte Richtung.
"Take the Money and Run" - Drehstart: Ruja Ignatova (Nilam Farooq) und Sebastian Greenwood (Charlie Petersson
Rechtsradikaler Protestdemonstration. Die Teilnehmer schwenken zum Teil Deutschlandfahnen und recken die Fäuste nach oben. Eine Frau in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Germany" spricht in ein Megaphon.
"Ku'damm 77" - Drehstart: v.l.: Caterina Schöllack (Claudia Michelsen), Friederike von Boost (Marie Louise Albertine Becker), Helga von Boost (Maria Ehrich), Monika Schöllack (Sonja Gerhardt), Dorli Schöllack (Carlotta Bähre), Eva Fassbender (Emilia Schüle).
Typical Handball-WM der Männer 2026: Ein Handballer wirft mit dem linken Arm einen orangfarbenen Handball hinter einem Gegenspieler aufs Tor.
"Die Chefin - Schattenkrieger": Sabine Hübner (Doris Schretzmayer) sitzt mit ihrer Tochter Hanna Hübner (Emma Stratmann) auf den Stufen eines Rettungswagens. Sabine Hübner drückt sich ein Taschentuch an die Stirn. Vor ihnen steht Vera Lanz (Katharina Böhm). Im Hintergrund liegt die Einfahrt zu dem Haus der Hübners, in der zwei weitere Polizisten (Komparsen) neben einem Auto stehen.
Sendungslogo "heute-show extra - Next Stop Köster"
"Helen Dorn - Adrenalin": Helen Dorn sitzt auf einem Motorrad und fährt Richtung Kamera. Im Hintergrund, unscharf zu erkennen, stehen drei Männer vor einem Gebäude.
"WISO-Dokumentation: My Make or Break": Majid steht singend vor einem Mikrofon und trägt Kopfhörer
"Donald Trump - König im Weißen Haus?": Porträtaufnahme: Donald Trump steht im Anzug vor einer amerikanischen Flagge. Er zeigt mit dem rechten Arm und ausgestrecktem Zeigefinger auf etwas. Sein Blick folgt seinem Arm.
"37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld": Carolin sitzt auf einer Bank im Freien, neben ihr Sohn Carl im Kinderwagen. Auf ihrem Schoß liegt ein Buch, das sie festhält. Sie schaut zum Kinderwagen.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026

Yannick Nézet-Séguin dirigiert die Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins.

Quelle: ZDF/Chris Lee

Im "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026“ gibt Dirigent Yannick Nézet-Séguin sein Debüt. Auf dem Programm steht Musik der Strauss-Dynastie, allein sechs Premieren, darunter Stücke von Josephine Weinlich und Florence Price. Das Wiener Staatsballett tanzt im Pausenfilm. 

Vietnam – für viele ein Traumziel. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kennt „Terra X“-Wissenschaftsmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim das Land fast nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. In "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim“ begibt sie sich auf einen Roadtrip durch den lang gestreckten Küstenstaat, taucht ein in die Kultur des Landes und lernt auch dessen Herausforderung kennen.

In "Das Traumschiff – Afrika: Madikwe“ (im Streaming ab 15. November 2025) nehmen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen)und seine Crew ihre Gäste mit auf eine Reise in das Wildreservat Madikwe Game Reserve in der Provinz Nordwest im Norden Südafrikas.  

