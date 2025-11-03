Startseite
Organisation

Akzeptanz: Mensch schlägt Maschine – noch

ZDFdatenblick:Akzeptanz: Mensch schlägt Maschine – noch

54 Prozent der deutschen Internetnutzenden fühlen sich eher oder sehr unwohl bei Nachrichten, die hauptsächlich durch KI und nur mit etwas menschlicher Kontrolle erstellt wurden.

Datenblick Grafik Reuters Studie zur KI

26 Prozent sind unentschieden und nur 13 Prozent äußern keine Bedenken. Die Akzeptanz steigt, wenn KI unterstützend und nicht führend eingesetzt wird: Hier fühlen sich 34 Prozent eher oder sehr wohl.

"Reuters Digital News Report"

Diese Information findet sich im "Reuters Digital News Report"– Akzeptanz und Erwartungen.

Der Reuters Institute Digital News Report zählt zu den weltweit umfassendsten Studien zur digitalen Nachrichtenlandschaft. Er erscheint jährlich und basiert auf Befragungen von zehntausenden Internetnutzer:innen in über 40 Ländern. Die deutsche Ausgabe wird vom Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut herausgegeben und liefert fundierte Einblicke in Mediennutzung, Vertrauen, Plattformtrends und technologische Entwicklungen im Journalismus.

Übersicht ZDFdatenblick

weitere Datenblicke

  1. Helene Reiner in "heute journal - der Podcast"

    Organisation:Podcasts gewinnen weiter an Bedeutung

  2. Jetzt streamen: Keyvisual mit Sebastian Ströbel, Christian Sievers, Mai Thi Nguyen-Kim

    Organisation:Erwartungen an die Öffentlich-Rechtlichen

  3. Unscharfe Menschenmenge tanz vor Bühne mit Band in grellem Licht

    Organisation:Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

  4. Ergebnis-Grafik ZDF-Bildungsstudie: 62 Prozent der Menschen sagen, dass das ZDF seinen Bildungsbeitrag leistet, treffe voll und ganz / weitgehend zu.

    Organisation:Das ZDF bildet

Das könnte dich auch interessieren

Hände mit einem Stift in der Hand liegen auf einem Notizbuch im Schoß eines Menschen

Medienforschung

Grafik Logos der Partnersender für das Forschungsprojekt "Public Spaces Incubator"

ZDFspaces

Symbolbild Künstliche Intelligenz: Nahaufnahme Bildschirm mit Programmierzeilen Programmiersprache

KI-Grundsätze des ZDF