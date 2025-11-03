Akzeptanz: Mensch schlägt Maschine – noch

54 Prozent der deutschen Internetnutzenden fühlen sich eher oder sehr unwohl bei Nachrichten, die hauptsächlich durch KI und nur mit etwas menschlicher Kontrolle erstellt wurden.

26 Prozent sind unentschieden und nur 13 Prozent äußern keine Bedenken. Die Akzeptanz steigt, wenn KI unterstützend und nicht führend eingesetzt wird: Hier fühlen sich 34 Prozent eher oder sehr wohl.

"Reuters Digital News Report"

Diese Information findet sich im "Reuters Digital News Report"– Akzeptanz und Erwartungen.

Der Reuters Institute Digital News Report zählt zu den weltweit umfassendsten Studien zur digitalen Nachrichtenlandschaft. Er erscheint jährlich und basiert auf Befragungen von zehntausenden Internetnutzer:innen in über 40 Ländern. Die deutsche Ausgabe wird vom Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut herausgegeben und liefert fundierte Einblicke in Mediennutzung, Vertrauen, Plattformtrends und technologische Entwicklungen im Journalismus.