Wer leistet Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt?

Erste gemeinsame Public Value Studie von ZDF, ARD und Deutschlandradio

In der ersten gemeinsamen Public Value Studie von ZDF, ARD und Deutschlandradio wurden 1.351 Menschen ab 14 Jahren in Deutschland im Zeitraum vom 14. März bis zum 17. April 2025 in einem Mixed Mode-Ansatz (CATI: 50 Prozent, CAWI: 50 Prozent) befragt, was für sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausmacht, wie zufrieden sie mit der Demokratie sind und welche Erwartungen sie an öffentlich-rechtliche Medien haben.