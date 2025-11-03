Startseite
Wer leistet Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt?

ZDFdatenblick:Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

Jeder Zweite in Deutschland schreibt den öffentlich-rechtlichen Medien einen hohen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu.

Datenblick Zusammenhalt

Das ist Platz vier nach Sportvereinen, Wissenschaft und dem Bundesverfassungsgericht.

Erste gemeinsame Public Value Studie von ZDF, ARD und Deutschlandradio

In der ersten gemeinsamen Public Value Studie von ZDF, ARD und Deutschlandradio wurden 1.351 Menschen ab 14 Jahren in Deutschland im Zeitraum vom 14. März bis zum 17. April 2025 in einem Mixed Mode-Ansatz (CATI: 50 Prozent, CAWI: 50 Prozent) befragt, was für sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausmacht, wie zufrieden sie mit der Demokratie sind und welche Erwartungen sie an öffentlich-rechtliche Medien haben.

