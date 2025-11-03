Startseite
Podcasts gewinnen weiter an Bedeutung

Bei den Podcasts steigt die Tagesrate über alle Altersgruppen hinweg auf 14 Prozent.

Das ist eine Erkenntnis aus der aktuellen ARD/ZDF-Medienstudie. Und das sind drei Prozentpunkte mehr im Vergleich zur vorherigen Studie.

14- bis 29-Jährigen stärkste Nutzergruppe

Stärkste Nutzergruppe bei Podcasts bleiben mit 48 Prozent die 14- bis 29-Jährigen. Die 50- bis 69-Jährige holen auf. Bei ihnen steigt die regelmäßige Nutzung um vier Prozentpunkte auf 25 Prozent.

Die ARD/ZDF-Medienstudie

Die ARD-/ZDF-Medienstudie wird seit vielen Jahren von der ARD-/ZDF-Forschungskommission beauftragt, um jährlich Grundlagen und Trends zur Mediennutzung in Deutschland zu erheben. Mit ihrer jüngsten Veröffentlichung setzt sie eine Zeitreihe fort, die bis 1964 zurückreicht.

