Podcasts gewinnen weiter an Bedeutung

Bei den Podcasts steigt die Tagesrate über alle Altersgruppen hinweg auf 14 Prozent.

Helene Reiner und ihre regelmäßigen Podcast-Gesprächsgäste Dunja Hyali, Christian Sievers und Marietta Slomka Quelle: ZDF/Julia Sellmann

Das ist eine Erkenntnis aus der aktuellen ARD/ZDF-Medienstudie. Und das sind drei Prozentpunkte mehr im Vergleich zur vorherigen Studie.

14- bis 29-Jährigen stärkste Nutzergruppe

Stärkste Nutzergruppe bei Podcasts bleiben mit 48 Prozent die 14- bis 29-Jährigen. Die 50- bis 69-Jährige holen auf. Bei ihnen steigt die regelmäßige Nutzung um vier Prozentpunkte auf 25 Prozent.

Die ARD/ZDF-Medienstudie