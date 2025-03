ZDF-Chronik:März 2025

Das ZDF berichtet live über die Wahl in Hamburg. Um 17.50 Uhr meldet sich ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee live aus dem ZDF-Wahlstudio in Hamburg. Ab 19.35 Uhr ist zudem die Berliner Runde zur Wahl in Hamburg im ZDF zu sehen. Bereits am 28. Februar sendet das ZDF-Mittagsmagazin mit "mima vor der Wahl" ebenfalls live aus der Hansestadt. Begleitet wird der Wahlabend auch online. In der ZDFmediathek, auf heute.de und in der App sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf facebook.com/ZDFheute/ und Instagram /zdfheute/ werden die interessantesten Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt, dazu erfahren Nutzerinnen und Nutzer in Erklärgrafiken die interessantesten Analyseergebnisse der FGW zur Wahl. Der gesamte Wahlabend ist live in ZDF.de zu verfolgen.