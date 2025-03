ZDF-Chronik April 2025

Mit Rosenthal widmet das ZDF dem Quizmaster Hans Rosenthal ("Dalli Dalli") zum 100. Geburtstag am 2. April einen Fernsehfilm der Woche, der den Entertainer von einer bisher weitgehend unbekannten Seite zeigt: im Zwiespalt zwischen Showgeschäft und seiner Biografie als Holocaust-Überlebender. In der Hauptrolle spielen Florian Lukas und Claude Albert Heinrich (in jungen Jahren). Der 90-Minüter vermittelt Einblicke in den Zeitgeist und das Fernsehgeschäft der 70er-Jahre mit Flashbacks in Rosenthals Vergangenheit – ein zeitgeschichtliches Thema auch für eine Doku. . Im Anschluss folgt die historische Begleitdokumentation Hans Rosenthal – zwei Leben in Deutschland . Beide Formate sind ab 22. März in der ZDFmediathek abrufbar.