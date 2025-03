ZDF-Chronik:Januar 2025

Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee Auschwitz. Rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus bieten ZDF, ZDFmediathek, ZDFinfo und 3sat eine Reihe von Sendungen an, die sich mit Judenhass, NS-Diktatur und Erinnerungskultur beschäftigen. Dazu gehören unter anderem die Dokumentation Judenhass in Deutschland – 80 Jahre nach Auschwitz (22. Januar), 37° Leben – Der Nazi in meiner Familie (24. Januar) und die dreiteilige Terra X History-Reihe Roadtrip 1945 (ab 26. Januar). Sie zeigt die Geschichte des jungen jüdischen Mannes, Manfred Gans alias Frederick Gray: Als 16-Jähriger muss er Hitler-Deutschland verlassen. 1944 kehrt er als Soldat mit einer britischen Eliteeinheit in seine frühere Heimat zurück. Nach der deutschen Kapitulation begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch Trümmerdeutschland – auf der Suche nach seinen Eltern, die von den Nationalsozialisten verschleppt wurden. Am 27. Januar zeigt die Reihe Montagskino den Spielfilm One Life – Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt als Free-TV-Premiere. Am 29. Januar überträgt das ZDF live aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. ZDFinfo bietet am 27. Januar in eiunem ganztägigen Themenschwerpunkt Dokuangebote, unter anderem als Erstausstrahlung den Dreiteiler Auschwitz – Überleben in der Hölle und den Film Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur. logo! extra: Eva ‒ als Kind in Auschwitz, (ab 27. Januar in der ZDFmediathek richtet sich an Kinder ab acht Jahren3sat zeigt neben Spielfilmen und Dokumentationen unter anderem die Kulturdoku Kunstretter – Im Sturm auf die Moderne (25. Januar). Der Holocaust-Gedenktag wird auch im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de thematisch aufbereitet.