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Untertitel im ZDF

Barrierefreiheit:Untertitel im ZDF – mitlesen

Das ZDF bietet umfassende Untertitel für Sendungen und Beiträge und stärkt so Barrierefreiheit, Inklusion und den barrierefreien Zugang zu öffentlich‑rechtlichen Inhalten.

Sendung mit Untertitel

Lesbarkeit und Timing sind entscheidend bei der Produktion.

26.04.2023 | 3:24 min

Untertitel werden zu fast allen Sendungen im Programm und vielen Abrufvideos auf zdf.de angeboten. Eine besondere Herausforderung sind für uns dabei Live-Sendungen, wie die "heute"-Nachrichten, Talk-Shows und Sportveranstaltungen, bei denen die Untertitel zeitgleich zur Ausstrahlung produziert werden. Untertitel sind ein Service für schwerhörige und taube Menschen. Aber auch wer unterwegs auf seinem Handy das ZDF ohne Ton schaut, profitiert von den Untertiteln.

Entwicklung Untertitel

Barrierefreiheit

  1. Weißes Icon mit den Buchstaben UT auf blauem Untergrund für Untertitel in der Barrierefreiheit

    Untertitel-Angebote im ZDF-Streaming

  2. Zwei weiße stilisierte gestikulierende Hände auf blauem Untergrund: Icon für Gebärdensprache / Barrierefreiheit

    :Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

  3. Stilisiertes weißes Icon für Audiodeskription auf blauem Grund: Eine Auge mit einer Sprechblase daneben

    :Audiodeskription im ZDF - zuhören

  4. Drei weiße Buchstaben "FAQ" auf blauem Untergrund

    :FAQ Barrierefreiheit

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