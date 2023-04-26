Untertitel im ZDF

Alle barrierefreien Angebote im ZDF-Streaming
Alles an einem Ort: das gesamte Angebot an Videos mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription.
Das ZDF bietet umfassende Untertitel für Sendungen und Beiträge und stärkt so Barrierefreiheit, Inklusion und den barrierefreien Zugang zu öffentlich‑rechtlichen Inhalten.
Untertitel werden zu fast allen Sendungen im Programm und vielen Abrufvideos auf zdf.de angeboten. Eine besondere Herausforderung sind für uns dabei Live-Sendungen, wie die "heute"-Nachrichten, Talk-Shows und Sportveranstaltungen, bei denen die Untertitel zeitgleich zur Ausstrahlung produziert werden. Untertitel sind ein Service für schwerhörige und taube Menschen. Aber auch wer unterwegs auf seinem Handy das ZDF ohne Ton schaut, profitiert von den Untertiteln.