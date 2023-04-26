Untertitel im ZDF

Untertitel werden zu fast allen Sendungen im Programm und vielen Abrufvideos auf zdf.de angeboten. Eine besondere Herausforderung sind für uns dabei Live-Sendungen, wie die "heute"-Nachrichten, Talk-Shows und Sportveranstaltungen, bei denen die Untertitel zeitgleich zur Ausstrahlung produziert werden. Untertitel sind ein Service für schwerhörige und taube Menschen. Aber auch wer unterwegs auf seinem Handy das ZDF ohne Ton schaut, profitiert von den Untertiteln.