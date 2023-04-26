Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

Unsere Gebärdensprache-Angebote ermöglichen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Hörbeeinträchtigungen zentrale Inhalte des ZDF live oder später bequem im ZDF-Streamingportal anzusehen. Vom "heute"-Nachrichtenangebot über gesellschaftliche Formate wie "frontal", "maybrit illner" und "Berlin direkt" bis zu Doku-Formaten wie "37 Grad" und "Terra X" werden DGS-Produktionen kontinuierlich weiterentwickelt. Mit klaren Zugangswegen und modernen technischen Lösungen stärkt das ZDF seine barrierefreie Medienvielfalt.