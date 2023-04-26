Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

Alle barrierefreien Angebote im ZDF-Streaming
Alles an einem Ort: das gesamte Angebot an Videos mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription.
Das ZDF bietet ein umfassendes Programm in Deutscher Gebärdensprache (DGS), damit Nachrichten, Magazine, Reportagen und ausgewählte Shows für alle barrierefrei zugänglich sind.
Unsere Gebärdensprache-Angebote ermöglichen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Hörbeeinträchtigungen zentrale Inhalte des ZDF live oder später bequem im ZDF-Streamingportal anzusehen. Vom "heute"-Nachrichtenangebot über gesellschaftliche Formate wie "frontal", "maybrit illner" und "Berlin direkt" bis zu Doku-Formaten wie "37 Grad" und "Terra X" werden DGS-Produktionen kontinuierlich weiterentwickelt. Mit klaren Zugangswegen und modernen technischen Lösungen stärkt das ZDF seine barrierefreie Medienvielfalt.