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Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

Barrierefreiheit:Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

Das ZDF bietet ein umfassendes Programm in Deutscher Gebärdensprache (DGS), damit Nachrichten, Magazine, Reportagen und ausgewählte Shows für alle barrierefrei zugänglich sind.

Gebaerdensprachdolmetscherin in Aktion

Emotionen, Zwischentöne und Stimmlagen werden visuell dargestellt.

26.04.2023 | 5:00 min

Unsere Gebärdensprache-Angebote ermöglichen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Hörbeeinträchtigungen zentrale Inhalte des ZDF live oder später bequem im ZDF-Streamingportal anzusehen. Vom "heute"-Nachrichtenangebot über gesellschaftliche Formate wie "frontal", "maybrit illner" und "Berlin direkt" bis zu Doku-Formaten wie "37 Grad" und "Terra X" werden DGS-Produktionen kontinuierlich weiterentwickelt. Mit klaren Zugangswegen und modernen technischen Lösungen stärkt das ZDF seine barrierefreie Medienvielfalt.

Entwicklung Gebärdensprache

Barrierefreiheit

  1. Zwei weiße stilisierte gestikulierende Hände auf blauem Untergrund: Icon für Gebärdensprache / Barrierefreiheit

    :Videos mit Gebärdensprache im ZDF-Streaming

  2. Weißes Icon mit den Buchstaben UT auf blauem Untergrund für Untertitel in der Barrierefreiheit

    :Untertitel im ZDF – mitlesen

  3. Stilisiertes weißes Icon für Audiodeskription auf blauem Grund: Eine Auge mit einer Sprechblase daneben

    :Audiodeskription im ZDF - zuhören

  4. Drei weiße Buchstaben "FAQ" auf blauem Untergrund

    :FAQ Barrierefreiheit

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