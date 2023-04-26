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Audiodeskription im ZDF - zuhören

Barrierefreiheit:Audiodeskription im ZDF - zuhören

Das ZDF bietet Audiodeskriptionen für viele Filme und Sendungen – damit blinde und sehbehinderte Menschen Inhalte barrierefrei und vollständig erleben können.

Frau spricht Audiodeskription

Handlung, Personen und Schauplätze sind Teil einer Hörfassung.

26.04.2023 | 3:36 min

Bei vielen ZDF-Filmen und -Serien kann Audiodeskription hinzugeschaltet werden. In der Hörfassung wird beschrieben, was im Film zu sehen ist. Durch den enormen Aufwand in der Produktion sind die sogenannten Hörfilme quasi eine eigene Kunstform, für die das ZDF schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Audiodeskription wird aber auch bei Live-Shows (z. B. "Die Giovanni-Zarrella-Show") und Sport-Events (z. B. Fußball-WM) angeboten.

Entwicklung Audiodeskription

Barrierefreiheit

  1. Stilisiertes weißes Icon für Audiodeskription auf blauem Grund: Eine Auge mit einer Sprechblase daneben

    :Videos mit Audiodeskription im ZDF-Streaming

  2. Weißes Icon mit den Buchstaben UT auf blauem Untergrund für Untertitel in der Barrierefreiheit

    :Untertitel im ZDF – mitlesen

  3. Zwei weiße stilisierte gestikulierende Hände auf blauem Untergrund: Icon für Gebärdensprache / Barrierefreiheit

    :Deutsche Gebärdensprache im ZDF - mitreden

  4. Drei weiße Buchstaben "FAQ" auf blauem Untergrund

    :FAQ Barrierefreiheit

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