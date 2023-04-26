Audiodeskription im ZDF - zuhören

Bei vielen ZDF-Filmen und -Serien kann Audiodeskription hinzugeschaltet werden. In der Hörfassung wird beschrieben, was im Film zu sehen ist. Durch den enormen Aufwand in der Produktion sind die sogenannten Hörfilme quasi eine eigene Kunstform, für die das ZDF schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Audiodeskription wird aber auch bei Live-Shows (z. B. "Die Giovanni-Zarrella-Show") und Sport-Events (z. B. Fußball-WM) angeboten.