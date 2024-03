NANO vom 6. März 2024: Steadfast Defender - NATO übt den Ernstfall

Systemrelevant und trotzdem weniger auf dem Konto: Ärztinnen verdienen trotz gleicher Ausbildung deutlich schlechter als Ärzte. Die Einkommenskluft zwischen Männern und Frauen, der Gender Pay Gap, ist in der Medizin mit 30 Prozent sehr hoch. Die gut bezahlten Fachbereiche wie Radiologie oder Chirurgie sind meist in Hand von Ärzten. Ärztinnen dagegen gehen häufig in die Allgemeinmedizin oder Kinderheilkunde. Und das sind Fachbereiche, die stark auf Kommunikation setzen, was in unserem Gesundheitswesen nicht honoriert wird.