Auch die Mobilität kann entscheidend zur Verringerung unseres CO2-Ausstosses beitragen, durch konsequente Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Ein wichtiger Teil bei der Umsetzung ist die Geschwindigkeit, mit der geladen wird. Der Ingenieur Thomas Speidel hat hier Pionierarbeit geleistet. Das Prinzip seiner Erfindung funktioniert wie ein WC-Spülkasten: der läuft langsam voll und bei Bedarf wird das Wasser schnell, schwallartig, abgegeben. Genauso macht es ads-tec Energy. Die Elektrizität läuft langsam in einen Zwischenspeicher. Der gibt bei Bedarf schnell genügend Strom an das tankende Auto ab. Umwelt an beide Persönlichkeiten in Mainz. NANO stellt die Preisträger und ihr Arbeit am 25. Oktober vor, um 18.30 Uhr auf 3sat.